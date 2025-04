ATP 1000 turnyre Monake – dar neregėtas rezultatas ir didžiausias Tsitsipo nuosmukis per beveik 7 metus

Ketvirtfinalyje australas vos per 45 minutes 6:0, 6:0 sutriuškino bulgarą Grigorą Dimitrovą (ATP-18). Tai pirmas kartas ATP 1000 turnyrų istorijoje, kai ketvirtfinalyje ar tolimesniame etape mačas baigėsi tokiu rezultatu. Tokios kategorijos turnyrai rengiami nuo 1990 m.

1 - Alex de Minaur is the first player since the format's introduction in 1990 to win an ATP Masters 1000 match from quarter-finals and onwards with a 6-0 6-0 scoreline. Ruthless.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour