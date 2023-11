Atamano kantrybė baigėsi – strategas pažėrė kritikos auklėtiniams: „Vardai dideli, bet nematau aukšto lygio“

Primename, kad Atėnų ekipa penktadienį 72:80 pralaimėjo „Barcelona“ (5-1) krepšininkams.

Nors Graikijos ekipos ir Mariaus Grigonio treneris E. Atamanas po dvikovos neįvardijo konkrečių žaidėjų pavardžių, tačiau nebuvo sunku suprasti, kad jo kritikos strėlės lėkė į Juancho Hernangomezą.

Iš NBA grįžęs į Eurolygą sugrįžęs ispanas sužaidė vos kelias geresnes rungtynes, o dvikovoje prieš „Barcelona“ jis ne tik liko be taškų, bet ir su -2 naudingumo balais. Per pastarąsias ketverias Eurolygos rungtynes 28-erių ispanas vidutiniškai pelno 1 tašką.

„Galėtoje pamatyti labai prastą mūsų žaidėjų pasirodymą puolime, ypač vieno žaidėjo, kurį jūs puikiai žinote. Jeigu norime pagerinti žaidimą, tai turime gerinti asmeninius žaidėjų pasirodymus. Tikiuosi, kad rasime kelių tai padaryti, ypatingai tie žaidėjai, kurie yra dideli vardai. Tačiau kol kas aš nematau tos kokybės, kurios mes tikimės“, – po pralaimėjimo kritikos negailėjo E. Atamanas.

