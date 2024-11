Atamaną rungtynėse Kaune pakeitęs treneris: „Žaidėme galvodami apie puolimą, o tai buvo klaida“

Šiose rungtynėse „Panathinaikos“ komandai vadovavo ne su Turkijos rinktine išvykęs Erginas Atamanas, o jo asistentas Serelis Christos, kuris po susitikimo įvertino komandos pralaimėjimą ir išskyrė pagrindines nesėkmės priežastis.

„Manau, kad pralaimėjome šias rungtynes dėl to, jog pirmoje rungtynių pusėje buvome tiesiog tragiški gynyboje. Praradome daugybę kamuolių gynyboje, nes žaidėme be kontakto. Leidome varžovams per lengvai atakuoti ir dėl to buvo labai sunku, iki trečiojo kėlinio pabaigos jie buvo pelnę beveik 50 taškų“, – kalbėjo S.Christosas. „

Trečiajame kėlinyje jau žaidėme geriau gynyboje ir pakeitėme rungtynių eigą. Tačiau, deja, mes žaidėme galvodami apie puolimą, o tai buvo klaida. Galiausiai pralaimėjome“, – pridūrė jis.

