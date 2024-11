Nesustabdomas duetas atvedė „Žalgirį“ į pergalę prieš Eurolygos čempionus

Atėnų klubo gretose Marius Grigonis nežaidė dėl traumos.

O rungtynės šeimininkų puolimą nuo mačo pradžios užkūrė Lonnie Walkeris ir Deividas Sirvydis. Pastarasis šaudė tritaškius, o L. Walkeris dar pridėjo ir prasiveržimų, iš kurių vienas baigėsi ypač gražiu dėjimu.

„Žalgiris“ netrukus įgijo jau ir dviženklę persvarą (20:9), o po pirmojo kėlinio pirmavo 28:18.

