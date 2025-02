Ašaras tramdęs Grigas – nusivylęs žiniasklaida ir žaidėjomis: „Jos man kaip dukros“

15min žurnalistas Gustavas Klikna paviešino publikaciją, kurioje keturios krepšininkės pasakoja apie R. Grigo darbą ir nemalonius prisilietimus.

Apkabinimai, paglostymai, mažybinių žodžių vartojimas, seksualinio pobūdžio komentarai, nekalti būčiniai į žandą, apsilankymas persirengimo kambaryje, kai žaidėjos yra nusirengusios – apie tokį 62-iejų specialisto elgesį pasakojo anonimiškumo sąlyga kalbėjusios moterys.

„Nenoriu nieko komentuoti, ar jūs komentuosit tai, kas yra nerealu? Tai toks dalykas, kur... Turi teisintis dėl to, ko nepadaręs“, – TV3 žurnalistui Edgarui Maslauskui penktadienį kalbėjo pats R. Grigas.

Emocingai mintis dėstęs treneris keletą kartų, rodos, susigraudino pokalbio metu.

„Per 40 trenerio darbo metų tokio pagrindo niekada nebuvo. Ir niekada negali būti. Koks dar pagrindas? Jos man kaip anūkės daugumoj, kaip dukros. Nėra ką kalbėti. Man labai skaudu. Kažkas kažką susigalvoja, kad susidorotų“, – įsitikinęs R. Grigas.

Tiesa, verta priminti, kad treneris 2023-ųjų pabaigoje buvo atleistas iš „Kibirkšties“ komandos. To priežastis – žaidėjų didžiulis nepasitenkinimas trenerio darbo metodais. Tiesa, tuomet nebuvo atskleista, kas trikdė krepšininkes.

„Vyksta kartų kaita, kažkas negauna... Kaip visąlaik būna“, – sakė R. Grigas.

„Kažkas ugnį kūrena, – įsitikinęs treneris. – Aš niekada nedaviau jokio pagrindo tam dalykui, jos man kaip dukros ar anūkės... Įsivaizduokit, na... Nesuprantamas dalykas čia išvis. Dabar jus paimtų, apkaltintų, o tu stovi ir nežinai, ką pasakyti. Čia yra baisu, aš tiek metų pradirbęs. Nesu nieko pavogęs, nieko apgavęs. Aš ramiai visą laiką miegodavau.“

Sunkiai žodžius rinkęs R. Grigas keliskart akcentavo, jog tokios publikacijos pasirodymas jį smarkiai užgavo.

„Skaudu, labai skaudu, aš tiek metų dirbau, stengiausi. Noriu viską praryti... Tokie žmonės yra, kurie taip gali kitą žmogų...“, – dėstė treneris.

Paklaustas apie savo prisilietimus, R. Grigas teigė: „Čia viena šeima – komanda. Be kontakto tu vis tiek neapsieisi. Per rungtynes, jei jau treneris kabinėjasi... Per rungtynes?! Kaip tą galima paaiškinti, jūs man pasakykit.“

Apie savo ateitį rinktinėje jis teigia negalvojantis.

„Negalvoju dabar. Esu labai nusivylęs mūsų spauda. Neteisybė... Čia yra baisu“, – sakė R. Grigas.

Primename, kad Lietuvos moterų rinktinė po 10 metų pertraukos iškovojo kelialapį į Europos krepšinio čempionatą, vyksiantį birželio mėnesį.

Per lemiamomis tapusias rungtynes prieš Lenkiją R. Grigas liko viešbutyje ir komandai nevadovavo dėl ligos. Jo regalijas perėmė asistentas Vilius Stanišauskas, kuris ir įvardijamas kaip pagrindinis kandidatas, atėjus laikui, pakeisti R. Grigą vyr. trenerio poste.