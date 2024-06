Artūras Karnišovas darbščiam „Bulls“ puolėjui įteikė 90 mln. sutartį

Pranešama, kad amerikietis pasirašė penkerių metų ir 90 mln. JAV dolerių sutartį.

Po keturių sezonų krepšininkas kontraktą galės pats nutraukti ir tapti laisvuoju agentu.

BREAKING: Patrick Williams intends to sign a 5-Year/$90 Million deal with the Bulls, per @ShamsCharania pic.twitter.com/DAYki1QhEY

