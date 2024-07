Arti karjeros pergalės buvęs Dramblio Kaulo Kranto treneris: „Neatvykome į Puerto Riką paatostogauti“

Arti savo karjeros pergalės buvęs 51-erių ispanas po rungtynių spaudos konferencijoje gyrė savo žaidėjų kovingumą ir tai, kaip žaidėjai vykdė jo nurodymus.

„Manau, kad mes žaidėme labai geras rungtynes. Tai rungtynės, kurių norėjome, kurioms ruošėmės ir jas pradėjome su geru nusiteikimu. Įdėjome daug energijos, koncentracijos ir aš manau, kad gerai kovojome visas rungtynes. Lietuva skirtumą tirpdė žingsnis po žingsnio, bet mes vis tiek išlaikėme kovinę dvasią iki paskutinių minučių ir atlikome didžiulį darbą. Dėl to galiu tik pasveikinti savo žaidėjus“, – po rungtynių džiaugėsi N. Lezcano.

Dvi pergales iškovoję lietuviai tapo A grupės nugalėtojai ir savo varžovą sužinos šiandien. Pirmą vietą A grupėje užėmusi komanda kausis su antąją vietą B grupėje užėmusia komanda.

Lukas Lekavicius banks it to give Lithuania the lead! 🔥 #FIBAOQT pic.twitter.com/nZdNUYzfdq — FIBA (@FIBA) July 3, 2024

Dramblio Kaulo Kranto rinktinei tai buvo pirmosios rungtynės atrankoje, tad ji dar turi šansų pakovoti dėl olimpinio kelialapio. Dabar jų laukia savo žemyne žaidžiančios Meksikos barjeras. Trečiąjį ketvirtį afrikiečiai laimėjo 30:18, o po rungtynių N. Lezcano sakė, kad antroje mačo dalyje jo komanda pradėjo geriau komunikuoti tarpusavyje.

„Per didžiąją pertrauką reikėjo pataisyti keletą žaidimo aspektų. Antroje rungtynių pusėje išėjome su ta pačia gera energija, bet pradėjome daug daugiau kalbėtis aikštelėje ir tai buvo kertinis faktorius. Tai mums davė didžiulę naudą, tikėjome savo pergele kiekvieną minutę ir tai buvo mūsų kuras šiandien“, – sakė N. Lezcano.

Treneris taip pat buvo paklaustas, ar rungtynėse su Meksika naudos tą pačią strategiją, kokią naudojo prieš Lietuvą.

„Greičiausiai ne, nes prieš tai ruošėmės tik šioms rungtynėms. Rytoj ruošimės rungtynėms prieš Meksiką ir turėsime žaisti kitaip. Su kitomis gynybinėmis sistemomis, nes žaisime prieš labai skirtingą komandą ir turėsime prisitaikyti prie varžovo. Iš kitos pusės turime žaisti savąjį žaidimą, išlaikyti savo tikrąjį veidą, kuris yra energija, tarpusavio komunikavimas, bet taktikos skirsis“, – dėstė N. Lezcano.

Puikias rungtynes žaidė ir šios komandos atsarginiai krepšininkai, kurie pranoko lietuvių atsarginius pelnytais taškais 46:41.

„Visi žaidėjai atliko puikų darbą ir esu dėl to labai laimingas. Ir tai liečia ne tik taškus, bet ir atkovotus kamuolius, perimtus kamuolius, blokus. Visi rodė energija ir gerą koncentraciją. Mes atvykome čia laimėti. Neatvykome į Puerto Riką paatostogauti, bet aišku norėčiau turėti vieną dieną kelionėms, nes tai nuostabi šalis. Deja, atvykome čia laimėti ir žaisti krepšinį. Tokius esame sau išsikėlę standartus“, – saviškius gyrė Ispanijos krepšinio specialistas.

Lemiamą ketvirtį Lietuvos rinktinės varžovai pradėjo dvitaškiu (74:65), bet lietuvių 6 taškai be atsako leido priartėti – 71:74. Greitai deficitas ištirpo ir iki 1 taško – 77:78. Trys nesportinės pražangos per 5 minutes neleido perimti iniciatyvos, o tuo pasinaudoję afrikiečiai 35-ąją minutę turėjo 6 taškų atsargą – 83:77. Ilgai bandę pasivyti varžovus mūsiškiai tai padarė likus 1,5 minutės, kai atkarpa 5:0 leido išlyginti rezultatą – 90:90. Lukas Lekavičius pataikė dvitaškį, afrikiečiai atsakė tritaškiu, bet L.Lekavičiaus tolimas šūvis vėl į priekį išvedė lietuvius – 95:93. DKK lemiamos atakos metu nepataikė iš toli ir per likusias 6 sekundes buvo prasižengta prieš Marių Grigonį, kuris baudų metimais įtvirtino pergalę.

Lietuva: Domantas Sabonis 22 (9 atk. kam., 24 naud. bal.), Marius Grigonis 18 (7 rez. perd.), Lukas Lekavičius 13, Edgaras Ulanovas 10 (8 atk. kam., 22 naud. bal.), Ąžuolas Tubelis 9, Donatas Motiejūnas 7.

Dramblio Kaulo Krantas: Deonas Thompsonas 18, Jeanas-Philippe‘as Dally 15, Nisre Zouzoua 13, Assemianas Moulare‘as (5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Solo Diabate po 12, Lionelis Kouadio 8.