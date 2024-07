Lietuvos rinktinė – grupės nugalėtoja: su tautiečių nervais žaidę lietuviai įveikė Dramblio Kaulo Krantą

Pirmose atrankos rungtynėse Lietuva įveikė Meksiką ir pateko į pusfinalį, kuriame greičiausiai susitiks su Italija arba Puerto Riku.

Į Paryžiaus olimpines žaidynes pateks tik Puerto Riko atranką laimėjusi komanda.

Olimpinis atrankos turnyras vyks iki liepos 7 dienos, o visas Lietuvos rungtynes tiesiogiai transliuos naujienų portalas tv3.lt ir TV3 televizija.

Rungtynių įrašą rasite naujienos viršuje.

Po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 24:18, o po antrojo – 47:42. Ypač nesėkmingai mūsiškiams susiklostė trečiasis kėlinys, kurį K. Maksvyčio auklėtiniai pralaimėjo 18:30.

Po trijų kėlinių lietuviai jau buvo besivejančių vaidmenyje – 65:72.

Ketvirtajame kėlinyje Dramblio Kaulo Kranto krepšininkai turėjo net 9 taškų pranašumą.

Visgi Domanto Sabonio, Edgaro Ulanovo ir Luko Lekavičiaus pastangų dėka Lietuva sugebėjo išlyginti, o vėliau ir persverti rezultatą.

🇱🇹 Arnas Butkevicius with the tough shot and 1! 💪 #FIBAOQT pic.twitter.com/WCoTYC7fcw

Pergalę dviem taikliais baudos metimais įtvirtino Marius Grigonis.

Įdomu tai, kad ketvirtajame kėlinyje net trys lietuviai buvo nubausti nesportinėmis pražangomis – M. Grigonis, L. Lekavičius ir D. Sabonis.

Marius Grigonis is doing his thing.



EuroLeague champ scores #LTUbasketball first four points in #FIBAOQT game against Ivory Coast.#mesuzlietuva pic.twitter.com/BP2HgI2rWY