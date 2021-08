Arnas Velička veda derybas su į elitinę lygą žengiančiu Italijos klubu

Pranešama, kad 21 metų 193 cm ūgio atakų organizatorius veda derybas su Italijos pirmenybių debiutante Napolio „GeVi“ ekipa.

Vos prieš penkerius metus susikūręs klubas praėjusiame sezone triumfavo Italijos antroje lygoje ir iškopė į stipriausią divizioną.

Į A. Veličkos pusę „GeVi“ atsisuko po to, kai nesusitarė su NBA patirties turinčiu gynėju Maliku Newmanu. Šią vasarą klubą jau papildė tokie žaidėjai kaip Frankas Elegaras ir Jasonas Richas.

A. Velička praėjusį sezoną pabaigė Vokietijos pirmenybėse, kur atstovavo Braunšveigo „Lowen“ ekipai. Per 27 minutes gynėjas vidutiniškai rinko 13,2 taško, atliko 5,6 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 3,6 kamuolio ir pasižymėjo 12,5 naudingumo balo.

