Ar „Fenerbahče“ jau Paryžiuje iškovos bilietą į Eurolygos finalo ketvertą?

Balandžio 29-ąją, antradienį, Turkijos komanda svečiuose žais trečiąsias ketvirtfinalio rungtynes su Paryžiaus „Basketball“. „Fenerbahče“ serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0.

Tą pačią dieną bandys išgyventi Madrido „Real“ klubas, kuris priims Pirėjo „Olympiacos“. Pastaroji ekipa priekyje 2:0.

Tokiu pat santykiu „Monaco“, kurio gretose ketvirtfinalyje nuo suolo nepakilo Donatas Motiejūnas, pirmauja prieš „Barcelona“. Šių klubų trečioji dvikova Katalonijos sostinėje vyks trečiadienį. Tądien Stambulo „Anadolu Efes“ namie išbandys jėgas su Atėnų „Panathinaikos“. Šioje poroje rezultatas lygus 1:1.

„Fenerbahče“ pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiaus komandą palaužė nelengvai – 83:78. Antrojoje dvikovoje šeimininkai dominavo visiškai – 89:72. Š. Jasikevičiaus auklėtiniams pavyko pristabdyti uraganinį varžovų greitąjį puolimą. Slaptuoju Turkijos ekipos ginklu tapo vietinis žaidėjas Tarikas Biberovičius, kuris per pirmąsias dvejas rungtynes vidutiniškai rinko 15,5 taško. Tai geriausias rezultatas komandoje. Reguliariajame sezone snaiperis rinko 9,8 taško. Be to, puolėjas sukaupė 16,5 naudingumo balo, nepadarė nė vienos klaidos, realizavo net 6 iš 12 tritaškių.

Svečiams Tj. Shortsas įmetė 17,5 taško, rinko 19 balų, bet pataikė tik 1 iš 6 tritaškių. „Fenerbahče“ krepšininkams antradienį Paryžiuje gali būti labai sunku, jei nežais aukštaūgiai Nicolo Melli ir Sertačas Šanli. Jie pastaruoju metu negalavo ir gali praleisti rungtynes. Beje, reguliariajame sezone Stambulo ekipa abukart paklupdė paryžiečius.

Didžiausia intriga atkrintamosiose varžybose – „Anadolu Efes“ ir Eurolygos čempiono „Panathinaikos“ akistatoje. Pirmosios dvikovos Atėnuose vyko itin atkakliai. Pirmojoje dvikovoje 87:83 triumfavo šeimininkai, o antrojoje 79:76 – svečiai. „Panathinaikos“ žaidėjai nesutramdė Shane‘o Larkino. 32 metų gynėjas Atėnuose vidutiniškai įmetė 18,5 taško, atkovojo po 5 kamuolius, atliko 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Jo kraityje – 23 naudingumo balai. Pirmajame Eurolygos etape amerikietis metė tik po 11 taškų, rinko 15 balų.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“

Balandžio 29 d.

21.15 val. „Paris Basketball“ – „Fenerbahče“,

21.45 val. „Real“ – „Olympiacos“.

Balandžio 30 d.

19.45 val. „Barcelona“ – „Monaco“,

20.30 val. „Anadolu Efes“ – „Panathinaikos“.

Gegužės 1 d.

21.15 val. „Paris Basketball“ – „Fenerbahče“ (jeigu reikės),

21.45 val. „Real“ – „Olympiacos“(jeigu reikės).

Gegužės 2 d.

20.15 val. „Anadolu Efes“ – „Panathinaikos“,

21.30 val. „Barcelona“ – „Monaco“ (jeigu reikės).