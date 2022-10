Apie traumą užsiminęs ir į Lietuvą sugrįžęs pasaulio čempionas Maslobojevas: „Apie tokias akimirkas galėjome tik svajoti“

„Glory“ yra pirmaujanti kikbokso organizacija pasaulyje, jungianti geriausius šio kovos meno atstovus. Ji buvo įkurta 2012-aisiais metais.

S.Maslobojevas tapo pirmuoju šalies istorijoje „Glory“ pasaulio kikbokso čempionu.

Kaip sportininkas tikino iškart po vakarykštės kovos pabaigos, iki šio čempiono titulo nueitas ilgas kelias, o jo pabaiga itin buvo sunki, kadangi dėl traumos teko koreguoti ir pasiruošimo jai planus.

Su čempiono diržu rankose S. Maslobojevas sekmadienio popietę sugrįžo į Vilnių, kur jį pasitiko būrys gerbėjų, bičiulių ir šeimos nariai.

„Kuvalda, Kuvalda“ sušuko jie ir puolė sveikinti naująjį pasaulio čempioną. S. Maslobojevas neslėpė emocijų ir kad tai buvo ilgai laukta pergalė gana ilgame kelyje.

Susirinkusiems žiniasklaidos atstovams kovotojas sakė, kad dar ir dabar sunku suvokti, kas vakar nutiko.

„Daug apie tai svajojome, kalbėjome, įsivaizdavome, kaip bus, bet, kaip atsitiko, atrodo, įsivaizdavai mintyse, tačiau suvokti dar nesuvokiu. Grįždavome ir po mėgėjų čempionatų, laimėdavome ar ne, o dabar matyti tokį būrį bičiulių, draugų, jūsų yra be galo malonus įvertinimas. Apie tokias akimirkas tik svajoti galėjome. Tos emocijos ir plūsta“, – sakė S. Maslobojevas.

Dar vakar po kovos jis atskleidė, kad pasiruošimas buvo itin sunkus, kaadangi likus daugmaž mėnesiui iki būsimos kovos patyrė kelio raiščių traumą. Nors galvoje buvo abejonių, vis dėlto pasitaręs su medikais jis tęsė pasiruošimą.

Tiesa, jis buvo jau kitoks nei planuota.

„Mane gąsdino, kad varžovas kovojęs tarp sunkiasvorių, turi jėgos, ten yra nukoutavęs ne vieną priešininką. Gerai dirbdavo. O paskutines kelias kovas jam ne itin sekėsi. Aš toks žmogus, kuris mėgsta iššūkius. Sakau, gerai, pasižiūrėsime, kokia čia jo jėga.

Per pirmą pasiruošimą gavau traumą, įplyšo kelio raiščiai. Kalbėjome su daktarais, todėl ir papildomos emocijos dabar užplūsta. Buvo variantas gultis ant operacinio stalo, bet nusprendėme, kad laimėsime titulą ir tada žiūrėsime, ką darysime toliau“, – sakė kovotojas.

„Glory" pasaulio čempiono titulą iškovojęs S. Maslobojevas sugrįžo į Lietuvą. (27 nuotr.) FOTOGALERIJA.

„Trauma keitė pasiruošimą kovai, prisidėjo daugiau krūvio, teko daryti dar papildomas treniruotes. Gerai, kad turiu nuostabią komandą, kuri aukoja sake, laiką, žinias, atvažiuodavo, padėdavo, būdavo kartu papildomosiose treniruotėse“, – pridūrė naujasis pasaulio čempionatas.

Tuo tarpu kalbėdamas apie kovos eigą, S. Maslobojevas sakė, kad artėjant pabaigai jau buvo itin sunku.

„Planas buvo jį apžaisti, bet aš šokinėti per daug negalėjau, man su keliais buvo problema. Taip pat po pirmo raundo pajaučiau, kad jis negali stovėti ant priekinės kojos, nes aš ją gerai atmušiau, bet tada įtrūko mano blauzdos oda.

Mano sekundantas iš Nyderlandų patarė daugiau nebemušti su ta koja, nes kovą gali nutraukti dėl to įplyšimo. Todėl vėl reikėjo keisti kovos planą, o situacija buvo sudėtinga. Iki trečio raundo viskas buvo labai gerai, tačiau tada pradėjau jaustis kitaip, tarsi „gesti“. Tai įvyko dėl to, nes buvau per daug įsitempęs, negalėjau išnaudoti viso savo smūgių arsenalo, o tada teko daug improvizuoti.

Po ketvirto raundo, kai atėjau į kampą, sakiau, kad nesuprantu, kas vyksta iš viso ir kur aš čia esu, prasidėjo ir keiksmai. Bet padariau tai, ką turėjau padaryti, ir parvežiau šitą mažylį namo“, – teigė S. Maslobojevas.

Tuo tarpu kovotojo treneris Andrius Šipaila tikino, kad penktame raunde jau ne taktiškai bandė patarti auklėtiniui, bet emociškai kiek įmanydamas jį palaikyti.

„Tiesiog stengiausi jam patarti neskubėti, neperdegti, nes jis mėgsta iškart kartais taip daryti. Tuo metu daugiau buvo jau emocinis palaikymas, o ne taktiniai patarimai“, – sakė jis.

„Visi planai buvo mintyse. Maniau, kas bus, tas bus. Visada sau kartojau, kad geriau griūsiu negyvas, bet padarysiu viską, atsilaikysiu. Pradėjau keisti planą, pradėjau mušti lengvesniais smūgiais, neleisti jam dirbti, atlikti retesnius, bet stipresnius smūgius.

Pastebėjau, kad ir nuo nestiprių smūgių jo galva atšokdavo ir tai suveikė, nors, sakau, ketvirtame raunde jau su šnekėjau su aukštesnėm jėgom“, – kalbėjo S. Maslobojevas.

Kaip minėta, S.Maslobojevas tapo pirmuoju šalies istorijoje „Glory“ pasaulio kikbokso čempionu.

„Lietuva niekada neturėjo mėgėjų pasaulio čempiono, o dabar ji turi dukart pasaulio čempioną. Lietuviai niekada iki šiol nebuvo reitinguoti pasaulyje, o mes jau kelis metus esame reitinguojami.

Dabar turime ir„Glory“ pasaulio čempioną. Patys organizatoriai yra šokiruoti, sako, kad niekas apie Lietuvą iki tol nelabai buvo ir girdėjęs, o dabar atsirado vienas žmogus iš tos šalies, kuris daužo visą tos svorio kategorijos elitą“, – atsakė kovotojas.

S. Maslobojevas duodamas interviu iškart po vakarykštės kovos kalbėjo, kad įgyvendino svajonę. O apie ką kovotojas svajoja dabar?

„Atostogas – atsidusęs atsakė jis. – Noriu pagaliau šeimą nusivežti atostogų, kadangi dvi vasaras iš eilės neturėjome jokių atostogų. Visą laiką turėjau sportuoti ir treniruotis. Dabar iškovojome diržą, tad galvoje tik poilsis. Dabar noriu pailsėti, skirti laiką vaikams ir žmonai ir atsidėkoti už viską. Juk namuose dar trys vaikai.. Tad patys suprantate. Juk kiek daug laiko žmona investavo ir kiek daug atidavė, kad aš galėčiau daryti tai, ką dabar darau“.

S. Maslobojevo kelias iki dabartinio titulo truko bemaž dešimt metų. Paklaustas, ką galėtų patarti jauniems sportininkams, kurie galbūt išsigąsta ilgo kelio, kovotojas sakė, kad reikia atsidavimo ir laiko.

(...)Viskam reikia laiko. Dabar ir čia gali tik malkų pasikrauti, o viskam kitam reikia laiko, pastangų, atsidavimo. Vėlgi, reikia tikėjimo ir matyti tą procesą, mėgautis juo. Ne tik rezultatu mėgautis, bet ir pačiu procesu. Todėl šnekėkite, bet ir dirbkite“, – mintimis dalijosi kovotojas.