Apie karjeros pabaigą pranešė ilgametis NBA žaidėjas

213 cm ūgio centras informavo apie tai Kvebradilijo „Piratas de Quebradillas“ klubą Puerto Rike, kuriam atstovavo nuo praeito sezono. Šis sezonas šioje šalyje prasidės tik balandį. H. Whiteside‘ą pakeis kitas žinomas veidas Tacko Fallas.

H. Whiteside‘as ilgus metus praleido Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Nuo 2010 metų jis dešimt sezonų atstovavo tokiems klubams kaip Sakramento „Kings“, Majamio „Heat“, Portlando „Trail Blazers“, Jutos „Jazz“.

