Apie ateitį Italijos rinktinėje miglotai kalbėjęs Roberto Mancini: „Man labai gaila vyrukų“

„Azzurri“ tragedija ištiko praėjus vos pusmečiui nuo euforija visai šaliai pasibaigusio Europos futbolo čempionato finalo, kur italai Vemblio stadione dramatiškai po baudinių serijos nukovė aikštės šeimininkus anglus.

Europos čempionate italus ant pjedestalo atvedęs rinktinės strategas Roberto Mancini po sėkmingo pasirodymo vasarą pratęsė sutartį su Italijos rinktine dar ketveriems metams, tačiau fiasko prieš Šiaurės Makedoniją 57-erių strategą verčia permąstyti ateitį iš naujo.

Donnarumma is so rubbed 😂 what a goal by North Macedonia though pic.twitter.com/3YU1mS7zDE