Europos čempionai patyrė fiasko: italai turės praleisti antrą pasaulio čempionatą iš eilės

Pasaulio čempionate Katare tikrai nebus Europos čempionų italų, kurie sensacingai namuose 0:1 pralaimėjo Šiaurės Makedonijai.

Italai kontroliavo mačą praktiškai visą laiką, atliko iš viso net 32 smūgius, penkis iš jų į vartų plotą. Tačiau pasižymėti niekaip nepavyko. Kai jau atrodė, kad teks žaisti pratęsimą, Š. Makedonija pelnė lemiamą įvartį.

Jau per teisėjo pridėtą laiką iš už baudos aikštelės ribu puikiu smūgiu pasižymėjo Aleksandras Trajkovski.

Italams tai jau bus antrasis pasaulio čempionatas iš eilės, kurį jiems teks praleisti. O Š. Makedonija planetos pirmenybėse dar niekada nėra žaidusi.

NORTH MACEDONIA IN THE 92ND MINUTE! 🇲🇰



ITALY AREN'T GOING TO THE 2022 WORLD CUP 🤯 pic.twitter.com/S0N7rsI0R4