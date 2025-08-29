Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Antrasis išbandymas: Lietuva – Juodkalnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-29 15:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 15:30

Lietuvos rinktinės laukia antrasis išbandymas Europos čempionate – kova su Juodkalnijos nacionaline komanda.

Lietuvos rinktinės laukia antrasis išbandymas Europos čempionate – kova su Juodkalnijos nacionaline komanda.

1

Pirmajame susitikime lietuviai užtikrintai 94:70 sutriuškino britus, o juodkalniečiai, į priekį tempiami Nikolos Vučevičiaus, 76:106 krito prieš Vokietiją.

Rungtynių pradžia – 16.30 val., jas sekite ir stebėkite su Krepsinis.net bei TV3.

Rungtynių eiga:

Rokas Jokubaitis atidarė lietuvių taškų sąskaitą, tačiau greitai jam atsakė Nikola Vučevičius. Vos juodkalniečiai pabandė išsiveržti pirmyn (6:4), Jonas Valančiūnas dominuojančiai rinko taškus – 10:6. Baudas susimetė Tadas Sedekerskis, tuo tarpu J.Valančiūnas smeigė du tritaškius – 20:11. Po pirmo ketvirčio lietuviai kontroliavo padėtį – 26:15.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

