Antrasis išbandymas: Lietuva – Juodkalnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pirmajame susitikime lietuviai užtikrintai 94:70 sutriuškino britus, o juodkalniečiai, į priekį tempiami Nikolos Vučevičiaus, 76:106 krito prieš Vokietiją.
Rungtynių pradžia – 16.30 val., jas sekite ir stebėkite su Krepsinis.net bei TV3.
Rungtynių eiga:
Rokas Jokubaitis atidarė lietuvių taškų sąskaitą, tačiau greitai jam atsakė Nikola Vučevičius. Vos juodkalniečiai pabandė išsiveržti pirmyn (6:4), Jonas Valančiūnas dominuojančiai rinko taškus – 10:6. Baudas susimetė Tadas Sedekerskis, tuo tarpu J.Valančiūnas smeigė du tritaškius – 20:11. Po pirmo ketvirčio lietuviai kontroliavo padėtį – 26:15.
