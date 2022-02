Antradienį – net 8 lietuvių olimpiečių startai: pasirodys ir jauniausia slidininkė

Žiūrovų patogumui, svarbiausias transliacijas stebėti galite ne tik per TV3 ir TV6, bet ir naujienų portale tv3.lt.

Laukia Lietuvos biatlonininkų ir slidininkų pasirodymai

Pirmadienį prasidėjęs mūsų šalies biatlonininkų pasirodymas olimpinėse žiemos žaidynėse tęsiasi. Antradienį, 10.30 val. per TV3 startuos likę biatlonininkai – Vytautas Strolia, Tomas Kaukėnas, Karolis Dombrovskis ir Linas Banys. Sportininkai varžysis vyrų 20 km individualiose varžybose. Šių metų komanda – gausiausia visų laikų biatlonininkų delegacija mūsų šalies istorijoje.

V. Stroliai ir T. Kaukėnui tai bus jau trečiosios olimpinės žiemos žaidynės. Įdomu tai, kad V. Strolia, prieš pradėdamas savo, kaip biatlonininko karjerą, buvo slidininkas. O štai T. Kaukėnas per praėjusias olimpines žiemos žaidynes Pjongčange, atidarymo ceremonijos metu, nešė mūsų šalies vėliavą. Tuo tarpu sportininkų kolegoms, biatlonininkams K. Dombrovskiui ir L. Baniui, tai bus pirmosios olimpinės žiemos žaidynės.

Per TV6 gerbėjai turės progą pamatyti Lietuvos slidininkų startus. Pirmosios sprinto varžybose 10 val. startuos moterys – olimpinių žaidynių debiutantės Eglė Savickaitė ir Ieva Dainytė. Pastaroji – jauniausia rinktinės narė, kuriai yra tik 16 metų. Netrukus po to, 10.50 val., žiūrovai išvys ir vyrų sprinto startus, o tarp sportininkų – ir Modestas Vaičiulis bei Tautvydas Strolia. M. Vaičiuliui olimpinės žiemos žaidynės – ne naujiena. Jis dalyvaus jau trečiąjį kartą. Tuo tarpu T. Strolia – olimpinių žaidynių debiutantas. Sėkmingai pasirodžius, Lietuvos slidininkų pasirodymus olimpinėse žiemos žaidynėse sekti galėsime ir toliau, nuo 12.30 val.

Kitos intriguojančios transliacijos

Nemažai įdomių transliacijų laukia ir tų, kurie stebės užsienio šalių pasirodymus. Vien per rytojaus dieną bus išdalinta 10 medalių komplektų. Nuo pat rytojaus 7 val. per TV3 kalnų slidinėjime, vyrų slalomo supermilžino rungtyje, aukso medalį gins austras Matthias Mayeris. Įdomu tai, kad šiose olimpinėse žiemos žaidynėse, kitoje kalnų slidinėjimo rungtyje, jis jau spėjo pasipuošti bronzos medaliu. Tad rytoj, antradienį, M. Mayeris sieks net ketvirtojo medalio per visą savo karjerą.

Įnirtinga kova dėl medalių užvirs snieglenčių sporto paralelinio slalomo supermilžino lenktynėse bei greitojo čiuožimo rungtynėse ovale. Susidomėję akmenslydžiu kviečiami stebėti mišrių porų finale susigrumsiančius Italijos ir Norvegijos atstovus, o estetikos gerbėjus neabejotinai sudomins atkakli kova nuo 12.30 val. per TV3 tarp daliojo čiuožimo vyrų atstovų.

Vasario 8 d. antradienis

TV3

7:00 Kalnų slidinėjimas (vyrų slalomas supermilžinas)

8:30 Snieglenčių sportas (paralelinės slalomo supermilžino lenktynės, finalai)

10:30 Biatlonas (vyrų 20 km individualios varžybos). Dalyvauja: Vytautas Strolia, Tomas Kaukėnas, Linas Banys, Karolis Dombrovskis

12:30 Dailusis čiuožimas (vyrai, trumpoji programa)

TV6

10:00 Slidinėjimas (moterų sprintas, kvalifikacija). Dalyvauja: Eglė Savickaitė, Ieva Dainytė

10:50 Slidinėjimas (vyrų sprintas, kvalifikacija). Dalyvauja: Modestas Vaičiulis, Tautvydas Strolia.

11:50 Akrobatinis slidinėjimas (didžiojo šuolio rungtis)

12:30 Slidinėjimas (vyrų ir moterų sprinto finalai). Jeigu patenka dalyvauja: Eglė Savickaitė, Ieva Dainytė ir Modestas Vaičiulis, Tautvydas Strolia

14:30 Akmenslydis (mišrių dvejetų finalas)

16:35 Greitasis čiuožimas (vyrų 1500 m finalai)

Taip pat žiūrovai kviečiami nepraleisti transliacijų ir iš specialios olimpinės tv3.lt studijos, kurioje sporto komentatoriai – Tautvydas Kubilius ir Rytis Vyšniauskas – dalinasi karščiausiais komentarais ir apžvalgomis. O rytais ir vakarais naujienų portale tv3.lt vedėjai kviečia net dviem laidoms – nuo 7 val. ryto stebėkite „Olimpinę dieną“, o vakarais, 18 val. – apžvalgą „Pekinas 2022“.

Dėl nenumatytų aplinkybių (pakitusių oro sąlygų, sportininkų pasirodymų varžybose ir kt.) tvarkaraštis, o taip pat ir transliacijų laikas, nuolatos keičiasi. Į tai reaguodama TV3 žiniasklaidos grupė žiūrovams atnaujintą tvarkaraštį su numatomomis transliacijomis stengiasi pateikti kuo įmanoma dažniau.

