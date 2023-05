Antrą kartą su ginklu pasirodęs Morantas atsiprašo: „Mano žodžiai dabar daug nereiškia“

„Žinau, kad nuvyliau daug žmonių, kurie mane palaikė. Tai yra kelionė ir suprantu, kad reikia atlikti daugiau darbo.

Mano žodžiai dabar turbūt daug nereiškia, tačiau prisiimu pilną atsakomybę dėl savo veiksmų. Toliau dirbsiu ties savimi“, - sakė Memfio „Grizzlies“ gynėjas.

„Grizzlies“ komanda po šio incidento suspendavo savo žvaigždę. Šiuo metu tyrimą atlieka NBA ir pati Memfio ekipa.

NBA komisaras Adamas Silveris antradienį pripažino, kad jis buvo šokiruotas, kai pamatė vaizdo įrašą.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m