Antrą kartą „Rosenborg“ nusileidusi „Banga“ baigė savo pasirodymą Konferencijų lygos atrankoje

Pirmajame kėlinyje geriausią progą pasižymėti turėjo greitos atakos smaigalyje atsidūręs Sherwinas Seedorfas, kurio smūgiuotą kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas Sanderis Tangvikas. „Banga“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 2 smūgius, kai tuo tarpu „Rosenborg“ futbolininkai – vos 1.

Simenas Nordli sužaidus valandą nuostabiu baudos smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Rosenborg“ į priekį 1:0. Vos po keleto minučiųNoah Holmas tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir greitai padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0. Per likusį laiką gargždiškiams pelnytį paguodos įvarčio taip ir nepavyko.

REKLAMA

REKLAMA

Rungtynių eiga

Įdomūs faktai:

• „Banga“ pirmose rungtynėse svečiuose net 0:5 turėjo pripažinti „Rosenborg“ futbolininkų pranašumą.

REKLAMA

• „Rosenborg“ – tituluočiausias norvegų klubas, per savo istoriją net 26 kartus tapęs Norvegijos čempionu. Savo šalyje ypač dominavo 1988-2004 metais, kai per 17 sezonų čempionatą laimėjo 15 kartų ir dar du kartus liko antras. Be to, 6 kartus laimėta Norvegijos taurė. Tuo laikotarpiu „Rosenborg” buvo nuolatinis UEFA Čempionų lygos grupių etapo dalyvis. Tiesa, tik 1996-1997 metų sezone pavyko sėkmingai įveikti šį barjerą ir patekti į ketvirtfinalį.

• Paskutinė sėkminga serija – 2015-2018 metai, kai „Rosenborg” keturis kartus iš eilės laimėjo auksą. Nuo 2019 metų garsųjį Trondheimo miesto klubą vis dažniau užgožia nauja norvegų klubinio futbolo žvaigždė – Budės „Bodø/Glimt”.

• Kelią į šio sezono UEFA Konferencijų lygos atranką Trondheimo klubui atvėrė puiki 2024 metų sezono pabaiga, kai „Rosenborg” pasinaudojo „Molde” nesėkme paskutiniajame čempionato ture ir palypėjo iki ketvirtosios pozicijos.

• Pagrindinė „Rosenborg” klubo jėga – Norvegijos futbolininkai. Tarp šį sezoną daugiausiai minučių aikštėje praleidžiančių futbolininkų net 8 norvegai, turintys įvairios patirties. Saugai Ole Selnæs ir Iver Fossum 2016-2019 metais ne kartą atstovavo Norvegijos rinktinei (atitinkamai 32 ir 14 rungtynių). Vartininkas Sander Tangvik, gynėjai Adrian Pereira ir Ulrik Jenssen, puolėjai Emil Ceïde ir Noah Holm žaidė Norvegijos jaunimo rinktinėse.

REKLAMA

Komentarai:

„Mes norime, kad čia, Gargžduose, būtų šventė. Tikrai norėjome atvežti rezultatą, kuris dar leistų tikėti viltimi, bet dabar jau ieškome stebuklo. Norime paminėti vieną paprastą dalyką, lietuvių komanda žaidžia prieš vieną garsiausių komandų Norvegijoje. Jie eina link elitinio futbolo, o tokia proga Lietuvoje atsiranda labai retai. Tai parodo, koks mūsų lygis Europoje. Bet mes pripratę „Bangoje” kurti istoriją ir darysime viską, kad įmuštume pirmą įvartį. Norime tai padaryti savo aikštėje Gargžduose. Nesvarbu, kas žais, mums vis tiek bus sudėtinga.“

Davidas Afonso, „Bangos“ komandos vyriausiasis treneris

Komandų formos: