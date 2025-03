Antetokounmpo triuškino bejėgę „Mavericks“ ir pasiekė įspūdingą karjeros žymę

„Bucks“ gretose Giannis Antetokounmpo pelnė 32 taškus, perkopė 20 000 taškų ribą karjeroje, o Damianas Lillardas pridėjo 34 taškus.

30-metis G.Antetokounmpo tapo 52-u žaidėju NBA istorijoje, pasiekusiu 20 000 taškų. Tik šeši krepšininkai – LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Kobe Bryantas, Wiltas Chamberlainas ir Michaelas Jordanas – pasiekė šią ribą būdami jaunesni.

Graikas žaidė mažiau nei 25 minutes, tačiau spėjo surinkti 15 atkovotų kamuolių ir padėjo „Bucks“ iškovoti aštuntą pergalę per pastarąsias devynerias rungtynes.

Kevinas Porteris atliko trigubą dublį – pelnė 10 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir pakartojo karjeros rekordą su 14 rezultatyvių perdavimų per 26 minutes nuo suolo. Tai jau trečias jo trigubas dublis – prieš tai jis tokius pasiekimus užfiksavo 2022 m. ir 2023 m., atstovaudamas Hjustono „Rockets“.

„Mavericks“ gretose Klay Thompsonas buvo rezultatyviausias su 28 taškais, tačiau Dalasas, neturėdamas pilnos sudėties, neturėjo realių galimybių pasipriešinti. Tai buvo jų pirmosios rungtynės po to, kai Kyrie Irvingas patyrė kryžminių raiščių traumą ir iškrito iš rikiuotės.

