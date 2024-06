Anglijos sirgaliai neslepia nusivylimo rinktinės žaidimu – į trenerio pusę po rungtynių skriejo bokalai

Po to, kai antradienio vakarą lygiosiomis 0:0 sužaidė Slovėnija ir Anglija, sirgaliai į G. Southgate'ą mėtė plastikinius alaus bokalus.

Nors Anglijai užteko taško, kad patektų į aštuntfinalį kaip C grupės nugalėtojai, reakcija Kelno stadiono tribūnose vargu, ar buvo pagiriamoji po dar vieno neefektyvaus puolimo prieš 57-ąją vietą pasauliniame reitinge užimančius varžovus.

Didžioji dalis pykčio buvo nukreipta į rinktinės strategą G. Southgate'ą, kai jis po finalinio švilpuko nuėjo pasveikinti sirgalių. 53-ejų metų futbolininkas sulaukė švilpimo ir prisipažino, kad žinojo, jog į jo pusę buvo mesti alaus bokalai, kurie nusileido visai šalia jo.

„Aš tai suprantu, – sakė G. Southgate'as. – Nesiruošiu nuo to atsitraukti. Svarbiausia, kad išliktume su komanda. Suprantu pasakymą mano atžvilgiu. Tai geriau komandai, nei kad būtų nukreipta į ją, tačiau tai sukuria neįprastą aplinką veikti. Nemačiau, kad kuri nors kita komanda patektų į kitą etapą ir gautų panašią reakciją.“

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. 😒 pic.twitter.com/JeoUGLp3CL