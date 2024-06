Anglijos rinktinės nariai po blankaus pasirodymo: „Visi nori, kad triuškintume varžovus. Bet futbolas dabar kitoks“

Po rungtynių sirgaliai ir ekspertai negailėjo kritikos anglų žaidimui. Pats rinktinės treneris Garethas Southgate'as pripažino, kad žaidimas netenkino.

„Aišku, kad esame nusivylę rungtynėmis. Nežaidėme gerai, bet taškas yra taškas. Dabar turime laiko analizei ir surasti būdus išspręsti problemas.

Žinome, kad turime ir galime žaisti geriau. Šiems žaidėjams pastangų pakanka, bet turime kai kuriuos dalykus aikštėje atlikti kokybiškiau.

Suprantame, kad sirgaliai bus nusivylę, nes mūsų tikslas visada tik pergalė“, – po mačo sakė G. Southgate'as.

Tuo tarpu rinktinės gynėjas Kyle'as Walkeris tikino, kad negalima tkėtis, jog komanda tiesiog ateis ir pasiims tris taškus sumuši nemažai įvarčų.

„Reikia suprasti, kad mes žaidžiame viename iš didžiųjų čempionatų. Danija turi gerą komandą. Mes esame grupės viršūnėje ir turime įžvelgti pozityvius dalykus. Mes nepralaimėjome ir praleidome tik įvartį po labai gero varžovų smūgio. Kartais tiesiog reikia pripažinti, kad varžovai įmušė puikų įvartį. Nemanau, kad žaidėme prastai. Nors ir nelaimėjome, vis tiek esame pirmi grupėje ir galime galvoti apie kitas rungtynes.

Taip, varžovai šiandien apsunkino mums gyvenimą. Buvo momentų, kai iniciatyva priklausė danams. Žaidžiant gynyboje nuolat reikia spręsti dilemą – ar rizikuoti ir bėgti į puolimą, ar žaisti atsargiau. Europos čempionate laimėti rungtynes ne ką lengviau nei Čempionų lygoje. Čia viena koja varžovų nenugalėsi“, – sakė K.Walkeris.

Anglas pažymėjo, kad fanai turi suvokti, jog varžovai nesileis lengvai triuškinami tokio lygio čempionatuose.

„Mes žinome, kad dar galime įjungti aukštesnę pavarą, bet svarbiausia, kad čempionatą tęsiame be pralaimėjimų. Visi nori, kad triuškintume varžovus 3-0 ar 4-0, bet šių laikų futbolas – ne toks. Kaip jau sakiau, pelnytai iškovojome dar vieną tašką, esame pirmi grupėje ir nuo to turime atsispirti“, – tikino gynėjas.

Beje, ant suolo ir antrose rungtynėse liko Cole'as Palmeris, kuris praėjusiame sezone atstvovaudamas Londono „Chelsea“ „Premier“ lygoje įmušė 22 įvarčius.

