Anglijos rinktinė priglaudė benamę katę ir parsiveš ją namo

Anglijos futbolo rinktinė namo grįžta anksčiau nei baigėsi Pasaulio taurės turnyras, tačiau su savimi parsiveža benamį katiną, kurį pavadino Dave‘u.

Anglai ketvirtfinalyje 1:2 pralaimėjo prancūzams, o dar jiems būnant Katare, dažnai šalia anglų futbolininkų buvo matomas ir benamis katinas.

„Dave‘ui viskas gerai. Praėjusią naktį jis turėjo peštynes su kitu katinu, manau, kad galbūt jie kovojo dėl teritorijos ir maisto. Tikiuosi, kad galėsiu laikytis pažado ir jis grįš su mumis, jeigu laimėsime Pasaulio taurę“, – dar prieš mūšį su prancūzais sakė Kyle‘as Walkeris.

Nors anglai jau išvyko namo, Dave‘as buvo nuvežtas į vietinę veterinarijos kliniką, kur jam bus atlikti keli tyrimai, jis bus paskiepytas ir prieš išvykdamas į Angliją keturis mėnesius praleis karantine.

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs