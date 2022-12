Po Messi kritikos namo išsiųstas Argentinos ir Nyderlandų rungtynių teisėjas

​​A. M. Lahozas iš viso išdalijo 15 geltonų kortelių rungtynėse, kurias nuolat stabdė kylantys abiejų komandų nesutarimai.

Argentinos rinktinės kapitonas Lionelis Messi po mačo aštriai kritikavo Ispanijos teisėją.

„Žmonės matė, kas nutiko. Manau, kad FIFA turi tuo pasirūpinti. Organizacija negali paskirti tokio teisėjo tokio masto ir svarbos rungtynėms. Jis tiesiog negalėjo tinkamai atlikti savo užduoties“, – kalbėjo L. Messi.

Pranešama, kad po tokių įvykių A. M. Lahozas yra išsiųstas namo ir nebedalyvaus likusiose ketveriose rungtynėse Katare.

Nors dar nėra visiškai aišku, ar teisėjas buvo nubaustas už savo nekompetentingumą, tačiau futbolo sirgaliai įsitikinę, kad toks sprendimas yra priimtas dėl L. Messi kritikos.

