Po skaudaus pasitraukimo iš pasaulio čempionato Southgate vilties nepraranda

Jauna komanda, kurią atgaivino G. Southgate, į Katarą atvyko pilni vilties ir užsidegimo, tačiau pusfinalis pasirodė esąs per toli. Po 2:1 pralaimėjimo pasaulio čempionams prancūzams anglai čempionų taurės turės laukti dar mažiausiai 4 metus.

Anglija susikūrė daugybę progų, kurios sukrėtė aštrią prancūzų gynybą, tačiau Didier Deschampso auklėtiniai visgi sugebėjo išplėšti pergalę.

„Mes padarėme gerą darbą, todėl gailimės mažiau. Manau, kad šįkart yra mažiau dalykų, kuriuos reikia permąstyti kaip taisytinus“, – po rungtynių sakė G. Southgate.

Visgi Anglijos rinktinės ateitis šviesi, nes joje šviečia naujos kartos žaidėjai: Bukayo Saka, Philas Fodenas, Jude Belingamas. Šie jaunuoliai jau rodo puikius rezultatus, nors dar nepasiekė savo geriausio amžiaus.

„Nemanau, kad atrodėme netinkamai. Mes tik dar kartą įrodėme likusiam pasauliui, kad Anglijos futbolas yra sveikas ir turime gerus žaidėjus ne tik dabar, bet ir turėsime juos ateityje“, – kalbėjo rinktinės treneris.

Šešių pralaimėjimų serija ir penkios rungtynės be įvarčių šiais metais Tautų lygoje prognozavo ankstyvą Anglijos rinktinės pasitraukimą Katare.

Buvo raginama, kad Southgate pasitrauktų prieš pasaulio čempionatą, tačiau treneris ir Anglijos futbolo asociacija išliko ramūs.

