Ancelotti vadovaujama Brazilijos rinktinė iškovojo kelialapį į 2026 metų pasaulio čempionatą po pergalės prieš Paragvajų

Tai buvo pirmoji naujojo Brazilijos rinktinės trenerio Carlo Ancelotti pergalė. Jo debiutinės rungtynės ketvirtadienį baigėsi lygiosiomis 0:0 su Ekvadoru.

44-ą susitikimo minutę Madrido „Real“ puolėjas Viniciusas Junioras pelnė vienintelį rungtynių įvartį.

FALEM DO MELHOR JOGADOR BRASILEIRO DO MUNDO



FALEM DE VINICIUS JUNIOR CARALHO



pic.twitter.com/qwJp3SEHLN REKLAMA REKLAMA June 11, 2025

„Labai džiaugiuosi šiandienos rezultatu, – sakė V. Junioras. – Mums reikėjo laimėti namuose ir dėl savo sirgalių, o taip pat iškovoti kelialapį į pasaulio čempionatą, nes tai ir buvo mūsų tikslas.

REKLAMA

Dabar Ancelotti turės daugiau laiko dirbti, pažiūrėti, ką galima patobulinti. Šiandien tai nebuvo vienos iš mūsų geriausių rungtynių, bet svarbiausia atrankoje yra laimėti ir gerai pasiruošti pasaulio čempionatui.“

Po šios pergalės Brazilijos rinktinė turi 25 taškus, o iki atrankos pabaigos likus dviem turams, penkiskart pasaulio čempionai jau yra užsitikrinę vieną iš šešių tiesioginių CONMEBOL kelialapių į kitąmet Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vyksiantį pasaulio čempionatą.

REKLAMA

REKLAMA

Brazilija dar niekada nepraleido nė vieno pasaulio čempionato per visą šio turnyro istoriją. Be jos, vietą pirmenybėse jau turi ir dabartiniai čempionai Argentina bei Ekvadoras – tai vienintelės kitos Pietų Amerikos rinktinės, kurios užsitikrino vietą per 18 rungtynių atrankos ciklą.

Kitų metų čempionate rungtyniaus 48 komandos – Kanda, Meksika ir JAV jame žais kaip šeimininkės, iš Azijos (AFC) konfederacijos į jį jau pateko Australija, Iranas, Japonija, Jordanija, Pietų Korėja ir Uzbekistanas, o iš Okeanijos (OFC) – Naujoji Zelandija.