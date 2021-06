Alytaus ėjimo festivalyje šalies čempionais tapo Virbalytė ir Mastianica

Lietuvos čempionų titulus iškovojo Brigita Virbalytė ir Arturas Mastianica, tuo tarpu Monika Vaiciukevičiūtė Tokijo olimpinėse žaidynėse nedalyvaus.

„Tai vienerios iš penkių geriausių ėjimo varžybų Europoje“, – tokia frazė nuskambėjo iš Alytuje teisėjavusių užsienio teisėjų. Dzūkijos mieste vykęs festivalis tapo paskutine galimybe europiečiams patekti į Tokijo žaidynes, tad į Lietuvą sugužėjo daugiau nei 20 šalių atletai.

Varžybų nugalėtoju tapo vokietis Hagenas Pohle‘as, kuris Alytuje iškovojo teisę dalyvauti olimpinėse žaidynėse. 20 km distanciją jis įveikė per 1 val. 22 min. 19 sek.

„Esu labai patenkintas, nes užsitikinau vietą olimpinėse žaidynėse. Praėjusią savaitę, po La Korunijos varžybų, praradau savo poziciją reitinge, nes mane aplenkė kitas vokietis. Šiandien varžytis buvo labai sunku, buvo karšta, kartais vėjuota ir visą laiką turėjau eiti vienas. Tačiau per varžybas jaučiausi stiprus ir žinojau, kad galiu laimėti. Labai didžiuojuosi“, – sakė H.Pohle‘as.

Beje, lengvaatlečiui pasiekti Lietuvą nebuvo tinkamų skrydžių, tad į Alytų jis atvyko automobiliu.

„Paprastai dalyvauti dviejose varžybose per šešias dienas nėra geriausias pasirinkimas. Tačiau tai buvo paskutinė galimybė patekti į Tokiją ir turėjau atvykti. Be to, neturime daug skrydžių, todėl iš Vokietijos atvykau po 10 valandų automobilio vairavimo. Buvo verta. Galbūt dalyvauti dviejose varžybose per savaitę ir 10 valandų važiuoti mašina man yra palanku“, – juokėsi Vokietijos ėjikas.

Antrą vietą užėmė neutralaus atleto statusą turintis pasaulio čempionato prizininkas Vasilijus Mizinovas iš Rusijos, kuris nugalėtojui pralaimėjo 1 min. 17 sek. Trečias finišavo 1 min. 35 sek. atsilikęs Pietų Afrikos Respublikos ėjikas Wayne‘as Snymanas.

REKLAMA

Geriausiai iš Lietuvos atstovų pasirodė bei šalies čempiono titulą iškovojo A.Mastianica, bendroje įskaitoje užėmęs septintą vietą. Distanciją jis įveikė per 1 val. 26 min. 22 sek.

„Saulė šiandien davė kaitros. Laipsnių gal ir nebuvo daug, bet saulė tikrai atsiliepė rezultatams. Galime matyti, per kiek praėjo vokietis, per kiek rusas. Saulė, oras šiandien tikrai davė savo, – komentavo A.Mastianica. – Su treneriu planavome eiti per 1 val. 24 min. arba greičiau, tad treneris ir sakė pradėti po 4:10-4:12 min. Bet oras sumaišė visas kortas, tai ėjome kiek galėjome. Kentėjau, bet ant galo pritrūko tų jėgų.“

Sportininkas Tokijo žaidynėse dalyvaus ne 20 km, bet 50 km varžybose. Normatyvą jis įvykdė pavasarį Slovakijoje, tad varžybos Alytuje jam tapo paskutine repeticija prieš laukiamiausią karjeros startą.

„Visą laiką malonu atvykti į Alytų, į Lietuvos čempionatą. Tai buvo paskutinės 20 km varžybos, o dabar visą pasiruošimą skirsime 50 km distancijai. Lauks treniruočių stovykla aukštikalnėse, vyksime į Bulgariją ir ten atliksime pagrindinį darbą“, – sakė Viktoro Meškausko auklėtinis.

Sidabrą Lietuvos čempionate iškovojo kitas olimpietis Marius Žiūkas (1 val. 28 min. 53 sek.), bronzą – Tadas Šuškevičius (1 val. 29 min. 38 sek.).

Moterų varžybose triumfavo neutrali atletė iš Rusijos Elvira Chasanova, nuotolį nužingsniavusi per 1 val. 30 min. 42 sek. bei įvykdžiusi olimpinį normatyvą. Antrą vietą užėmė 50 sek. atsilikusi etiopė Yehualeye Beletew, trečią – kita Rusijos atletė Julija Turova, kuri tautietei pralaimėjo 1 min. 53 sek.

Sėkmingiausiai iš mūsiškių pasirodė 14-a finišavusi bei Lietuvos čempionato aukso medaliu pasidabinusi Brigita Virbalytė, kuri distanciją įveikė per 1 val. 38 min. 57 sek. Sidabrą iškovojo Adrija Meškauskaitė (1 val. 41 min. 41 sek.), bronzą – Austėja Kavaliauskaitė (1 val. 43 min. 3 sek.).

M.Vaiciukevičiūtė, kuriai norint išsaugoti viltis patekti į Tokijo žaidynes distanciją reikėjo įveikti per kiek daugiau 1 val. 34 min., finišo nepasiekė.

REKLAMA

Lietuvai olimpinėse žaidynėse atstovaus trys arba keturi ėjikai: normatyvus įvykdė B.Virbalytė, M.Žiūkas ir A.Mastianica, o T.Šuškevičius vis dar laukia, kokią galutinę poziciją jis užims planetos reitinge.

Pagrindinis Alytaus sportinio ėjimo festivalio organizatorius – Kastytis Pavilonis. Varžybų prizinį fondą sudarė beveik 6 tūkst. eurų.