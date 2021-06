Įspūdingame „Roland Garros“ trileryje Džokovičius nukarūnavo grunto karalių Nadalį

R.Nadaliui tai buvo vos trečiasis pralaimėjimas „French Open“ turnyre per pastaruosius 17 metų. Per savo karjerą šiame turnyre jis yra iškovojęs 105 pergales ir patyręs tik 3 nesėkmes.

N.Džokovičius nutraukė keturis metus iš eilės „French Open“ turnyre trukusį R.Nadalio dominavimą. Ispanas „French Open“ nuo 2005 m. nėra laimėjęs tik 2009, 2015 ir 2016 m.

N.Džokovičius jau pirmajame geime turėjo du „break pointus“, bet jų nerealizavo, o nuo tada korte ėmė dominuoti R.Nadalis. Jis laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir susikrovė didžiulį pranašumą (5:0).

Tiesa, serbui, skirtingai nei 2020 m. finale, pavyko išvengti „riestainio“. Jis netgi laimėjo vieną varžovo padavimų seriją ir priartėjo iki 3:5. R.Nadalis iššvaistė šešias progas vienu tašku užbaigti mačą, kol galiausiai realizavo septintą „set pointą“.

Antrojo seto pradžioje serbas pirmavo 2:0, bet greitai išbarstė persvarą (2:2). Dar kartą N.Džokovičius į priekį išsiveržė po šeštojo geimo (4:2) ir vargais negalais išlaikė pranašumą, neutralizuodamas net penkis R.Nadalio „break pointus“.

Trečiasis mačo setas neabejotinai buvo vienas įspūdingiausių, kokį teniso sirgaliai kada nors matė. N.Djokovičius jo pradžioje atrodė kiek geriau. Nors serbas trečiajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, tačiau penktajame geime galiausiai laimėjo ispano padavimų seriją ir išsiveržė į priekį 3:2. R.Nadalis iš karto atsitiesė (3:3), bet septintajame geime „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją.

N.Džokovičius jau buvo atitrūkęs 5:3, tačiau ir tai nebuvo pabaiga. Dešimtajame geime R.Nadalis neatremtu smūgiu išsiveržė į priekį 40:30, tuomet N.Djokovičius suklydo ir ispanas išsigelbėjo (5:5).

Drama tęsėsi ir vienuoliktajame geime. N.Džokovičius pirmavo 40:30, bet nerealizavo „break pointo“. Netrukus serbas laimėjo epinį tašką ir įgijo dar vieną progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją. R.Nadalis į tai atsakė puikiu „forehandu“, tada pridėjo du gerus padavimus ir laimėjo geimą.

Dvyliktajame geime serbas pirmavo 40:30, tačiau po 2 pralaimėtų taškų iš eilės atsidūrė ant prarajos ribos. Svarbiausiu momentu N.Djokovičius puikiai „trumpino“ kamuoliuką, neutralizavo „set pointą“ ir čia pat išplėšė pratęsimą.

Papildoma seto dalis prasidėjo tenisininkams apsikeičiant laimėtais taškais varžovo padavimų metu. Lemiamas lūžis įvyko po 8-ojo taško, kai R.Nadalis padarė klaidą ir atsiliko 3:5. Per likusią pratęsimo dalį serbas išlaikė pranašumą. Neįtikėtina, bet šis setas truko daugiau nei pusantros valandos (93 minutes)!

