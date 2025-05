Alpine komandoje – Jacko Doohano keičia Franco Colapinto: 2025 metų F1 sezono permainos

F. Colapinto startuos jau gegužės 18 d. Imoloje vyksiančiose Emilijos-Romanijos GP (Italija) lenktynėse. Argentinietis dalyvaus bent 5 artimiausiuose etapuose, o tada komanda iš naujo įvertins situaciją ir galbūt vėl imsis permainų. Tuo tarpu J. Doohanas nuo šiol užims atsarginio piloto vietą.

BREAKING: Franco Colapinto to race at least the next five races for Alpine in place of Jack Doohan#F1 pic.twitter.com/HLarDPmYP8

