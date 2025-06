Alcarazo pergalė legendiniame ilgiausiame „Roland Garros“ finale prieš Sinnerį

One of the best matches of all time. pic.twitter.com/1jm9lg8JHm — José Morgado (@josemorgado) June 8, 2025

J. Sinneris iki finalinio mačo šių metų „Roland Garros“ turnyre nebuvo pralaimėjęs nė vieno seto. Italas tapo pirmu tenisininku šiuolaikinėje eroje, kuris, laimėjęs pirmus 20 setų „Didžiojo kirčio“ turnyre, vis tiek nesugebėjo tapti čempionu.

Mačas truko net 5 valandas 29 minutes. Tai – ilgiausias visų laikų „Roland Garros“ turnyro finalas. Ankstesnis rekordas buvo pagerintas beveik visa valanda (1982 m. Matsas Wilanderis ir Guillermo Vilas žaidė 4 val. 42 min.).

C. Alcarazas jau pirmajame finalo geime turėjo 3 „break pointus“, bet J. Sinneris atsilaikė. Antrajame geime vieną „break pointą“ iššvaistė italas, o trečiajame dar dvi savo progas vėjais paleido C. Alcarazas. Penktajame geime C. Alcarazas galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją, bet vos po kelių minučių persvarą prarado (3:3). Seto pabaigoje „break pointus“ kūrėsi tik J. Sinneris: aštuntajame geime C. Alcarazas spaudimą dar atlaikė, o dešimtajame geime pridarė neišprovokuotų klaidų ir palūžo.

Galingą atkarpą J. Sinneris tęsė ir antrojo seto pradžioje (3:0). C. Alcarazas atsitiesė tik devintajame geime, kai, neturėdamas kur trauktis, laimėjo varžovo padavimų seriją. Ispanas išplėšė pratęsimą, bet jame po 5 iš eilės pralaimėtų taškų (1:2, 6:2) suteikė varžovui 4 „set pointus“. J. Sinneris dvi progas iššvaistė (6:4), o setą užbaigti sugebėjo ispano padavimų metu.

J. Sinneris ir trečiąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovo padavimų serijos, bet C. Alcarazas šį kartą greitai atstatė pusiausvyrą (1:1). Ketvirtajame geime ispanas vėl realizavo „break pointą“ ir dar labiau padidino pranašumą. J. Sinneris devintajame geime trumpam atsitiesė, kai laimėjo varžovo padavimų seriją, bet dešimtajame geime prastai sužaidė savo padavimų metu, kai pralaimėjo visus 4 taškus. Tai buvo pirmas J. Sinnerio pralaimėtas setas šių metų „Roland Garros“ turnyre.

Ketvirtojo seto pradžioje „break pointus“ kūrėsi tik J. Sinneris. Vieną kartą C. Alcarazas atsitiesė, bet septintajame geime atsiliko net 0:40 ir „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Italas pirmavo 5:3 ir 40:0, tačiau C. Alcarazo padavimų metu iššvaistė 3 „match pointus“ paeiliui (5:4). Negana to, dešimtajame geime J. Sinneris pralaimėjo ir savo padavimų seriją, taip išbarstydamas visą persvarą (5:5). Vėliau tenisininkai sėkmingai rinko taškus savo padavimais, tad prireikė pratęsimo. Jį C. Alcarazas pradėjo prasčiau ir pralaimėjo pirmus 2 taškus, bet tada spurtavo 4:0 ir perėmė iniciatyvą. Vėliau J. Sinneris dar kartą suklydo savo padavimų metu ir C. Alcarazas mačo baigtį perkėlė į penktąjį setą.

Lemiamo seto pradžioje C. Alcarazas laimėjo varžovo padavimų seriją. J. Sinneris išlyginti rezultatą galėjo ketvirtajame geime, tačiau nerealizavo dviejų „break pointų“. Vėliau ispanas žingsnis po žingsnio artėjo prie pergalės (2:4, 3:5), bet dešimtajame geime savo padavimų metu po fantastiškų J. Sinnerio smūgių atsiliko 15:40, tada padarė dar vieną klaidą ir prarado pranašumą (5:5).

Kaip ir pridera epiniam mačui, viskas sprendėsi penktojo seto pratęsime, kur buvo žaidžiama iki 10 laimėtų taškų. Lemiamu metu kur kas šaltesnius nervus demonstravo C. Alcarazas. Fenomenaliai žaidęs ispanas pratęsimą pradėjo neįtikėtinu spurtu 7:0. J. Sinneris vėliau šiek tiek sumažino deficitą, bet intrigos atkurti nebepajėgė.

C. Alcarazas čempionu tapo nepaisant to, kad finale pelnė mažiau taškų už varžovą (192 prieš 193). Ispanas taip pat padarė 7 dvigubas klaidas (italas – 0), bet atliko 70 neatremtų smūgių (italas – 53).

C. Alcarazui už pergalę atiteko 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 2,55 mln. eurų. Vos 22-ejų ispanas laimėjo jau 5-ą „Didžiojo kirčio“ turnyrą per karjerą. C. Alcarazas „Didžiojo kirčio“ turnyrų finaluose per karjerą lieka nenugalėtas (5-0).

J. Sinneris pelnė 1300 reitingo taškų bei 1,275 mln. eurų. Italas 4-ą kartą karjeroje žaidė tokio rango turnyro finale ir pirmą sykį šiame etape patyrė nesėkmę.

Vyrų dvejetų čempionai paaiškėjo dar šeštadienį. Finale ispanas Marcelis Granollersas su argentiniečiu Horacio Zeballosu per 2 valandas 23 minutes 6:0, 6:7 (5:7), 7:5 nugalėjo britų duetą – Joe Salisbury su Nealu Skupski. Trečiojo seto septintajame geime britai galėjo perimti iniciatyvą, bet varžovai neįtikėtinu smūgiu neutralizavo „break pointą“. Vėliau britai iššvaistė dar porą progų, o dvyliktajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Nugalėtojams atiteko 590 tūkst. eurų ir po 2000 ATP dvejetų reitingo taškų.

Moterų dvejetų finale sekmadienį italės Sara Errani ir Jasmine Paolini 6:4, 2:6, 6:1 pranoko Kazachstano atstovę Anną Daniliną ir serbę Aleksandrą Krunič. Italės gavo 590 tūkst. eurų bei po 2000 WTA dvejetų reitingo taškų. S. Errani, kuri būtent šių metų turnyre baigė vienetų karjerą, Paryžių paliko tiek su moterų dvejetų, tiek su mišrių dvejetų čempionės titulu.

Bendrą turnyro prizų fondą sudarė net 56,352 mln. eurų