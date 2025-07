Alcarazas pasiekė istorinę pergalę Vimbldone, Moutet pademonstravo išskirtinį smūgį

Čempiono titulą ginantis ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) 6:1, 6:4, 6:4 nugalėjo nuo kvalifikacijos pergales skynusį britą Oliverį Tarvetą (ATP-733), kuris buvo žemiausiai reitinguotas pagrindinio etapo dalyvis.

Ispanas pirmąjį setą laimėjo triuškinančiu skirtumu, nors suteikė varžovui net 8 „break pointus“. Antrajame sete O. Tarvetas vieną iš savo progų pagaliau realizavo ir trumpai buvo priekyje (0:2, 2:2). Vėliau devintajame geime C. Alcarazas persvėrė rezultatą ir susikrovė pergalingą pranašumą. Trečiajame sete ispanas iš pradžių išbarstė persvarą (3:2, 3:3), o septintajame geime dar sykį atitrūko ir vėliau žaidė užtikrintai.

C. Alcarazas pergalių seriją teniso kortuose pratęsė iki 20-ies.

Ispanui Vimbldone prireikė vos 22 mačų, kad jis iškovotų 20 pergalių. Tai – antras geriausias startas turnyro istorijoje. Mažiau mačų, norint pasiekti 20 pergalių, prireikė tik Rodui Laveriui (21).

20 - Carlos Alcaraz has claimed a 20th Men’s Singles match win at Wimbledon in 22 matches – in the Open Era, only Rod Laver (21) has claimed 20 wins in fewer matches at the event. Echelon.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/UnV09npg4B