Aiškūs auksą iškovojusių Rapšio ir Meilutytės uždarbiai pasaulio plaukimo taurės etape

D. Rapšys auksą iškovojo 200 m ir 400 m plaukimuose laisvuoju stiliumi, išsaugodamas galimybę pakovoti dėl dviejų „trigubų karūnų“ ir papildomos 10 tūkst. JAV dolerių premijos. Taip pat lietuvis pridėjo bronzą 200 m kompleksiniame plaukime.

D.Rapšys Atėnuose pelnė 52,3 taško, tarp visų vyrų užėmė 6-ą vietą ir už tai gavo 5400 JAV dolerių.

Antro etapo iš eilės nugalėtoju tapo kinas Qinas Haiyangas (58 tšk., 12 000 JAV dolerių prizas), antras buvo Pietų Afrikos Respublikos atstovas Matthew Satesas (56,1 tšk., 10 000 JAV dolerių), trečias – italas Thomas Cecconas (55,1 tšk., 8000 JAV dolerių).

🥇🥈🥉 Overall winners in Athens and overall leaders of the #SWC23

✈️Final leg Budapest 🇭🇺 20-22 Oct



📸Giannis Emmanouilidis / https://t.co/lbDFpeUkGT pic.twitter.com/jsdEJLPeym

REKLAMA