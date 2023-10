Fantastiškas vakaras: Rapšys ir Meilutytė iškovojo Pasaulio taurės aukso medalius

R. Meilutytė 50 m krūtine rungties finale finišą pasiekė per 30.23 sek. ir iškovojo antrąjį aukso medalį per dvi dienas ir trečiąjį per šešias dienas.

Lietuvė itin gerai sureagavo į starto signalą (0.57 sek.) ir tai jai padėjo iš karto išsiveržti į priekį.

R.Meilutytė šiemet pasiekė 50 m plaukimo krūtine pasaulio rekordą – 29.16 sek. Tuo tarpu praėjusią savaitę Berlyne ji pagerino pasaulio taurės rekordą ir nuskynė auksą su 29.56 sek. rezultatu. R.Meilutytė didmeistrišką – 30 sek. – ribą 50 m ilgio baseine plaukdama krūtine yra įveikusi jau 24 kartus. Tai – geriausias rezultatas istorijoje.

50 m plaukimas krūtine šiame sezone yra vienintelė rungtis, kurioje R.Meilutytė dar pretenduoja į „trigubą karūną“. Norint ją iškovoti ir gauti 10 tūkst. JAV dolerių premiją, reikia tą pačią rungtį laimėti visuose trijuose šio sezono etapuose. R.Meilutytė Atėnuose jau laimėjo auksą 100 m plaukime krūtine.

During the first 2023 World Cup leg in Berlin this weekend, Ruta Meilutyte won the women’s 50 breaststroke in 29.56, the only swimmer in the 29-second territory. Throughout her career, she has registered 24 sub-30 swims, more than any other swimmer in history. pic.twitter.com/72ZICrVJn2