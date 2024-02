Aiškios Europos taurės atkrintamųjų poros

Deja, bet nei Panevėžio „7bet-Lietkabelis“, nei Vilniaus „Wolves“ toliau nežengė.

Aštuntfinalyje susitiks Londono „Lions“ ir Ankaros „Turk Telekom“. Ketvirtfinalyje poros laimėtoja susitiks su Klužo Napokos „U-BT“.

Ulmo „Ratiopharm“ priims Badalonos „Joventut“, o kitame etape jau laukia Paryžiaus „Paris“. Titulą ginanti Las Palmo „Gran Canaria“ aštuntfinalyje grumsis su Stambulo „Bešiktaš“. Kas įveiks šį etapą, lauks Tel Avivo „Hapoel“ barjeras.

Paskutinė pora – Slobožanskės „Prometey“ su Salonikų „Aris“. Ketvirtfinalyje jų laukia Breso Burgo JL. Aštuntfinalyje žaidžiama iš vienerių rungtynių, o dvikovos vyks kovo 5–6 dienomis.

