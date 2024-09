Aiškėja svarbios detalės Usyko sulaikymo dramoje: pasisakė Lenkijos pasienio vadas

„Du džentelmenai buvo išbraukti iš skrydžių sąrašų ir prarado keleivių statusus. Jie nenorėjo palikti pakilimo vartų, nors to reikalavo oro uosto apsauga, dėl to mes ir buvome iškviesti spręsti situaciją“, – pasakojo J. Michalowskis.

Kaip pasakojo sienos apsaugos vadas, abu vyrai – O. Usykas ir jį lydėjęs asmuo, buvo pristatyti į sienos apsaugos tarnybines patalpas.

„Mes jiems paaiškinome, kodėl jie negalėjo išskristi ir kokia tvarka galioja. Vėliau atvyko Ukrainos konsulas. Po to vyrai gavo įspėjimus ir, apie 10 valandą vakaro, paliko oro uostą“, – teigė J. Michalowskis.

🇵🇱🇺🇦 Ukrainian Boxer Oleksandr Usyk was detained at Krakow airport and taken into questioning.



Usyk's wife commented on his detention on her Instagram page: 'Everything is fine, all is well. Nothing criminal. Oleksandr will explain everything himself soon,' she wrote pic.twitter.com/fP8oT690mh