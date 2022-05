Aiškėja priežastys, kodėl buvo nukeltas Čempionų lygos finalo startas

Daugelis sirgalių, išleidę daugybę pinigų bilietams ir kelionei, valandų valandas laukė laukia, o kai kurie iš jų nebuvo įleisti iki pat didžiosios rungtynių pertraukos.

UEFA ir Prancūzijos policija kaltino „Liverpool“ sirgalius bei teigė, kad daugybę sirgalių pasirodė be bilietų ir taip sukūrė spūstis, dėl kurių žiūrovai su bilietais negalėjo papulti į rungtynes.

„Prieš rungtynes tūkstančiai sirgalių įsigijo netikrus bilietus ir užblokavo įėjimus, nes bilietai neveikė. Dėl to rungtynių startas buvo atidėtas 35 minutėmis, kad kuo daugiau gerbėjų, turinčių tikrus bilietus, galėtų patekti į rungtynes“, – skelbiama UEFA pranešime. „Kadangi po rungtynių starto ir toliau didėjo sirgalių prie įėjimo, policija juos išsklaidė ašarinėmis dujomis ir privertė pasitraukti nuo stadiono. UEFA užjaučia tuos, kuriuos palietė šie įvykiai“.

