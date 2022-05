Brolio vestuves praleidęs Thibaut Courtois: „Niekas negalėjo pakliūti mano kelyje“

„Twitter“ mačiau daug žinučių, kad šiandien būsiu pažemintas, tačiau viskas buvo atvirkščiai. Šiandien man reikėjo laimėti savo karjeros finalą, dėl viso sunkaus darbo, kurį įdėjau ir dėl to, kad mano vardas būtų gerbiamas, nes nemanau, kad sulaukiu pakankamai pagarbos, ypač Anglijoje“, – teigė buvęs „Chelsea“ vartininkas, kuris Anglijoje praleido septynis sezonus ir su klubu laimėjo du „Premier“ lygos titulus.

„Gaudavau daug kritikos, net ir po puikaus sezono, esą nesu pakankamai geras ir panašiai. Tiesiog labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo komandos pasirodymu“, – spaudos konferencijoje kalbėjo jis.

Nors didžiąją dalį finalo laiko aikštėje dominavo aukštą spaudimą varžovams taikę Jurgeno Kloppo auklėtiniai, tačiau visas jų pastangas vieną po kitos užgesino dvimetrinis belgas, savo karjerą pradėjęs Genko klubo sistemoje.

Po rungtynių tūrbūt niekam nekilo didesnių klausimų, kam atiteks ir geriausio rungtynių žaidėjo prizas.

„Sakiau, kad kai Madrido klubas žaidžia finale, jie jį laimi. Buvau geroje istorijos pusėje“, – sakė T. Courtois.

"Today I needed to win a final for my career, for all the hard work, to put some respect on my name, because I don't think I get enough respect. Especially in England." 🤐



Put respect on Thibaut Courtois' name 👊



🎙 @TheDesKelly | #UCLfinal pic.twitter.com/YHhlO5lELZ