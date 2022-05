Čempionų lygos finalą stebėjęs LeBronas Jamesas sulaukė kandžių Madrido fanų šūksnių

Nepaisant to, „Liverpool“ nepavyko įveikti Madrido „Real“ futbolininkų ir finale teko patirti nesėkmę. „Raudonieji“ rungtynes pralaimėjo rezultatu 1-0.

Mačą kartu su Kevinu Love‘u stebėjęs L.Jamesas sulaukė ir akibrokšto iš „Real“ aistruolių. Pastarieji krepšininkui skandavo „Michelas Jordanas – geresnis“.

Šampano taurę laikęs Los Andželo „Lakers“ lyderis tik mostelėjo ranką ir nusišypsojo.

Real Madrid fans were yelling “Michael Jordan better” towards LeBron James during the Real Madrid-Liverpool Champions League Final. 😂



(via @theMadridZone) pic.twitter.com/zvOwJ40hUo