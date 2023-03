Airijos rinktinės saugui diagnozuotas autizmas: viešai prabilo dėl dukters

„Mano dukra gyvena su autizmu. Pastarieji ketveri metai pakeitė jos gyvenimą, tačiau jie buvo labai sunkūs man, žmogui, kuris stebėjo, kiek kliūčių ji turi įveikti. Kuo daugiau mes su žmona sužinodavome apie autizmą, tuo labiau suprasdavome, kad esu panašus į dukrą... Kur kas daugiau negu mes galvojome“, – pasakojo futbolininkas.

„Matau joje tiek daug savęs... Todėl nusprendžiau atlikti tyrimus. Tai buvo nedidelis nuotykis, o dabar, kai jau turime diagnozę, jaučiu poreikį pasidalinti savo istorija. Ilgai apie tai svarsčiau. Pasakoju apie tai dėl dukters. Noriu, kad ji žinotų, jog suprantu ją. Noriu, kad ji suprastų, kad autizmas netrukdo siekti savo tikslų“, – rašė futbolininkas savo socialiniuose tinkluose.

J.McCleanui – 33 metai, nuo 2012-ųjų jis gina Airijos rinktinės garbę, sužaidė 95 rungtynes ir įmušė 11 įvarčių. Nuo 2021-ųjų futbolininkas žaidžia „Wigan“ ekipoje, anksčiau rungtyniavo „Sunderland“, „West Bromwich Albion“, „Stoke City“.

James McClean has revealed on Instagram that he has autism



His daughter, Willow, is also autistic and James decided to share the news of his diagnosis during Autism Awareness Week so that his daughter never feels her autism could hold her back



Heartwarming 💚 pic.twitter.com/9W8D2d1Y2W