A lygos turo apžvalga: „Panevėžys“ ir toliau pirmauja

Efektyvumas. „Pildėme, ką buvome suplanavę“, – po rungtynių džiaugsmo neslėpė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos vyr. treneris Andrius Skerla. Sunkesnės kovos tikėjęsis kauniečių komandos vairininkas iškovojo didžiausią sezono pergalę – jo kariauna vartų link smūgiavo 19 kartų, iš kurių net 16 skriejo į vartų plotą.

Pergalė 5:0 prieš Gargždų „Bangą“ nėra pati didžiausia – tokiu pat rezultatu mėlynai balti nugalėjo ir 2022 metų liepos 9 dieną.

Debiutas. „Hegelmann“ gretose dominavo „hetriką“ įforminęs brazilas Cesinha, trečiuoju taikliu smūgiu pasižymėjo ir kroatas Filipas Dangubiičus.

A. Skerla į kovą metė 16-metį puolėją Luką Jonaitį – tai jauniausias „Hegelmann“ atstovas, kuris kada nors žaidė „Optibet A lygoje“.

Atkarpa. „Panevėžys“ ir toliau išlaiko lyderio poziciją – po dramatiškos atomazgos 3:1 buvo įveikti FA „Šiauliai“ futbolininkai.

Panevėžiečių puolimo rezultatas yra geriausias čempionate, jis siekia 15 įvarčių. Puolėjas Ariagneris Smithas ir vidurio gynėjas Linas Klimavičius pasižymėjo po 3 sykius, tai – geriausias rezultatas lygoje.

Nutrūko. Pirmą kartą per penkerias rungtynes šiame sezone suklupo ir į trečią vietą turnyro lentelėje nusileido FA „Šiauliai“.

Mindaugo Čepo treniruojama komanda laimėjo ankstesnius tris tarpusavio mačus, o Panevėžyje 2022-aisiais neprarado nė taško.

Baudinys. 9-ąjį gimtadienį pažymėjęs Telšių „Džiugas“ buvo arti to, kad padovanotų sirgaliams pergalę.

Puolėjas Jardeu Ribeiro rungtynių pabaigoje turėjo galimybę realizuoti baudinį bei taip išvesti savo komandą į priekį, tačiau to padaryti nepavyko – dvikova su Vilniaus „Riteriais“ baigėsi rezultatu 1:1.

Nepersilaužė. „Riteriai“ penktuoju bandymu atsidarė įvarčių sąskaitą, tačiau naujasis strategas Vladimiras Jankovičius laimėjo nesidžiaugė.

Sostinės komanda su 2 taškais rikiuojasi paskutinėje ir blogiausią startą Lietuvos čempionate.

Epizodai. Vilniaus „Žalgiris“ prieš Marijampolės „Sūduvą“ šventė užtikrintą pergalę rezultatu 4:0, tačiau džiaugėsi ne tik ja, o ir nuostabaus grožio įvarčiais.

Vieno iš jų autorius – vos septyniolikmetis Romualdas Jansonas, be to, pirmą įvartį per tris sezonus įmušė Mario Paveličius.

Apkarto. Kontrolinėse rungtynėse žaidęs ir vėliau traumą patyręs Augustas Dubickas Lietuvos čempionate debiutavo mače su „Žalgiriu“.

Tiesa, pirmasis pasirodymas nebuvo sėkmingas ir jis truko 39-ias minutes – vidurio gynėjas užsidirbo raudoną kortelę.

Nutraukė. Alytaus DFK „Dainava“ istorija pavertė pralaimėjimų seriją – prieš tai keturis kartus iš eilės „Kauno Žalgiriui“ pralaimėję alytiškiai šį kartą sužaidė lygiosiomis 0:0.

Sergejaus Kuznecovo kariauna praleido tik 4 įvarčius, o Vincentas Šarkauskas tris sykius išsaugojo vartus „sausus“.

Nusivylimas. „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Rokas Garastas neslėpė nusivylimo dėl dar dviejų prarastų taškų bei teigė, kad didžiausia problema buvo paskutinėje fazėje.

Žaliai balti nelaimėjo ketvirto mačo iš eilės ir su 6 taškais žengia šešti.