A lygos turo apžvalga: emocingiausias sezono savaitgalis

Devyni. Čempionate pirmaujantis „Panevėžys“ užtikrintai susitvarkė su paskutinę vietą turnyro lentelėje užimančia „Jonava“, iškovodamas pergalę rezultatu 4:0. Su 17 taškų Valdo Urbono kariauna pirmauja turnyre ir turi geras galimybes pirmąjį ratą užbaigti turnyro lentelės viršūnėje.

„Panevėžys“ šiame sezone yra įmušęs 9 įvarčius ir tą padarė visi skirtingi žaidėjai, tarp jų ir 18-metis saugas Domantas Vaičekauskas.

Kėlinys. „Jonava“ dar sykį pademonstravo, kad kol kas nėra pajėgi tuo pačiu ritmu sužaisti viso mačo. Per pirmas 45 minutes jonaviečiai varžovams beveik neleido sukurti kažko įsimintino, tačiau per paskutinį pusvalandį praleido 3 įvarčius.

Pozityvu tapo naujokas Vladyslavas Chameliukas – ukrainietis į savo debiutines rungtynes „Optibet A lygoje“ žengė su Ukrainos vėliava ant pečių.

Precedentas. Vienerios rungtynės 7-ajame ture nepasiekė sau įprasto finišo. Telšių „Džiugo“ bei Vilniaus „Žalgirio“ akistatos metu įvyko konfliktas tarp sirgalių, kuris virto masinėmis muštynėmis – mačas buvo nutrauktas ir bus užbaigtas trečiadienį.

„Žalgiris“ blankiai pradėjo susitikimą, tačiau pelnė tris įvarčius be atsako ir į kovą grįš pirmaujant rezultatu 4:1.

Herojus. FA „Šiauliai“ ir toliau demonstruoja titaninę gynybą – per septynis mačus praleistas vos vienas įvartis. 7-ojo turo rungtynėse su „Kauno Žalgiriu“ šiauliečiai sužaidė lygiosiomis 0:0 ir su 10 taškų žengia penkti.

Daugiausiai nuopelnų dėl to tenka puikiai šiemet rungtyniaujančiam Lukui Paukštei, kuris atrėmė kelis labai pavojingus varžovų smūgius.

Realizacija. Per pirmus septynis turus didelį potencialą puolime turintis „Kauno Žalgiris“ ryškiau atsiskleidė antrame rungtynių su „Žalgiriu“ kėlinyje, kai tiek efektingai kūrė atakas, tiek šauniai jas realizavo. Po lygiųjų su Saulės miesto atstovais strategas Rokas Garastas pasiteisinimų neieškojo.

„Jokių pasiteisinimų neturi būti. Žaidėme tas rungtynes, kuriose turėjo būti trys taškai. Turėjome daug momentų, tiesiog privalėjome įmušti“, – teigė „Kauno Žalgirio“ vyr. treneris.

Keitimas. Praėjusį sekmadienį Vilniaus „Riteriai“ turėjo didvyrį – juo tapo ukrainietis Dmytro Bilonogas. Nedaug šiemet rungtyniaujantis futbolininkas paskutinėmis mačo minutėmis įmušė pergalingą įvartį bei padovanojo pergalę dvikovoje prieš Gargždų „Banga“ rezultatu 1:0.

D. Bilonogui trečią rezultatyvų perdavimą atliko Aleksandras Levšinas, kuris su trimis rezultatyviais perdavimais tapo vienvaldžiu šios klasifikacijos lyderiu.

Žiežirbos. Emocijų netrūko ir mače sostinėje – ten labai pastebimas buvo „Bangos“ brazilas Jeffersonas Reisas. Kovingai rungtyniavęs futbolininkas po pirmojo kėlinio susiginčijo su „Riterių“ bulgaru Plamenu Dimovu – abu žaidėjai gavo po geltoną kortelę.

Taškas. Laikinai Marijampolės „Sūduvos“ vyr. treneriu buvęs Eivinas Černiauskas tame poste šiemet išbuvo per dvejas rungtynes. E. Černiauskas prie komandos vairo stovėjo per akistatas su Telšių „Džiugu“ bei Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa – per du mačus buvo iškovotas vienas taškas.

Vos 6 taškus turinčią ir traumų šleifo kamuojamą „Sūduvą“ sieks prikelti atvykęs naujasis strategas Miguelis Moreira, praėjusiame sezone dirbęs su „Riteriais“.

Specialistas. „Hegelmann“ futbolininkai įveikė Marijampolės ekipą 1:0, o labiausiai prie to prisidėjo japonas Yukiyoshi Karashima. Panašu, kad „Optibet A lyga“ turi aiškiai išsiskiriantį tolimų smūgių specialistą – būtent tokiu būdu saugas įprastai pelno įvarčius.