A lygos turo anonsas: suklupęs „Žalgiris“ priims lyderį

A lyga pateikia artėjančių savaitgalio rungtynių anonsus:

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“

Gegužės 26 dieną, 18 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

15-asis turas startuos Marijampolėje, kur ginklus su vietos komanda surems varžovai iš Telšių.

Praėjusiame ture „Sūduva“ pateikė staigmeną – rezultatu 2:1 nugalėtas šalies čempionas. Ties šia pergale sūduviečiai nutraukė prastą atkarpą, kadangi pastarąjį sykį pergale Dovydo Lastausko kariauna džiaugėsi vos 7-ajame ture, o tai pavyko padaryti būtent prieš Telšių „Džiugą“. Iškovotas dar vienas laimėjimas prieš žemaičius leistų atitrūkti nuo paskutinės komandos. Po netikėtumo praėjusią savaitę bei pagerėjusios gynybos marijampoliečiai aplenkė Vilniaus „Riterius“ bei pakilo į 8-ąją „Optibet A lygos“ turnyro lentelės poziciją, savo kraityje Marijampolės klubas turi 13 taškų.

„Džiugo“ futbolininkai pastarajame ture antrą sykį šiais metais lygiosiomis sužaidė su „Riteriais“ – 1:1. Tiesa, tašką telšiškiai iškovojo paskutinę teisėjo pridėto laiko minutę, kai baudinį realizavo Viniciusas Ribeiro. Žemaitijos klubas demonstruoja geresnius rezultatus: per praėjusius 4 turus surinko 5 taškus, kai per likusius 10 surinkti vos 4 taškai. Telšių miesto komandai padėti negalės Lukas Ankudinovas – rungtynes futbolininkas praleis dėl surinktų geltonų kortelių. Prieš 15-ojo turo startą „Džiugas“ su 9 taškais rikiuojasi paskutinėje turnyro pozicijoje.

FA „Šiauliai“ – Alytaus DFK „Dainava“

Gegužės 27 dieną, 17 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

Šeštadienį labai retai pralaiminčių šiauliečių lauks Alytaus „Dainavos“ išbandymas.

„Šiauliai“ ir toliau išlieka pralaimėję vos sykį – pirmame rate suklupo prieš „Panevėžį“. Tą kartą rungtynės su varžovais iš Panevėžio baigėsi rezultatu 0:0, o Mindaugo Čepo auklėtiniams tai buvo ketvirtos lygiosios šiais metais. Galime tikėtis dar vienos atkaklios kovos: Saulės miesto atstovai eliminavo alytiškius iš LFF taurės – rungtynės baigėsi 2:1. Po sužaistų 14 rungtynių „Šiauliai“ toliau išlieka 2-oje „Optibet A lygoje“ turnyro lentelės vietoje bei savo sąskaitoje turi 31 tašką. Palankiai susiklosčius rezultatams, šiauliečiai gali pasivyti lyderį „Panevėžį“.

Dzūkai į Šiaulius atvyks po minimaliu skirtumu patirto pralaimėjimo prieš „Kauno Žalgirį“ – 0:1. Dvikovoje su kauniečiais Alytaus ekipos futbolininkai antrame kėlinyje susikūrė daug šansų, nė vienu iš jų nepasinaudojo, tačiau parodyta žaidimo kokybė bet kuriam varžovui keltų rūpesčių. „Dainavai“ motyvacijos išvykoje netrūks, kadangi būtent šiauliečiai juos eliminavo iš LFF taurės batalijų. Keturias geltonas korteles surinkęs Ode Abdullahi bus priverstas praleisti ateinantį susitikimą, o jo atstovaujama komanda prieš 15-ojo turo startą savo kraityje turi 17 taškų bei žengia 6-oje pozicijoje.

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“

Gegužės 27 dieną, 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

„Hegelmann“ bei „Riteriai“ tarpusavyje susitiks antrą sykį šią savaitę.

Sostinės klubas kiek nustebino iškovojęs užtikrintą pergalę LFF taurės aštuntfinalyje ir tą padarydamas svečiuose. „Riterių“ gretose pagaliau iššovė Nikola Popovičius, taip pat naudingai žaidė Nathanas Palafozas, kuris pakeitė dar ne šimtu procentų galintį žaisti Ebuka Onah. Vis dėlto „Optibet A lygos“ kovose sostinės komandos sirgaliai pergalės neišvydo jau penkis turus, tačiau laimėjimas kitame fronte turėjo suteikti daugiau pasitikėjimo. Vladimiro Jankovičiaus auklėtiniai ir toliau išlieka nerezultatyviausi lygoje, o prieš prasidedant 15-ajam turui „Riteriai“ su 11 taškų lenkia tik „Džiugą“.

„Hegelmann“ klubas dar kartą įrodė savo, kaip labiausiai banguojančios komandos, statusą. Įdomu tai, kad mėlynai balti yra vieninteliai, kurie per 14 turų nė karto nesužaidė lygiosiomis. Verta paminėti ir tai, kad po triuškinančios pergalės prieš Gargždų „Bangą“, kauniečiai į priekį išsiveržė pagal rezultatyvumą – aplenkė „Panevėžį“ bei su įmuštais 29 įvarčiais pirmauja. Susitikime Vilniuje negalės žaisti Vilius Armalas – vidurio gynėjas yra diskvalifikuotas. Po sužaistų 14 turų „Hegelmann“ ekipa su 18 taškų rikiuojasi penkta.

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“

Gegužės 28 dieną, 16 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

Į pergalių kelią sugrįžęs „Kauno Žalgiris“ namuose priims Gargždų „Bangos“ išbandymą.

Kauniečiai per pastarąją savaitę namuose pasiekė dvi pergales – „Optibet A lygoje“ rezultatu 1:0 nugalėtas klubas iš Alytaus, o savaitės viduryje LFF taurėje patiestas šalies čempionas – 3:0. Atsilikimas iki pirmojo trejeto vis dar 8 taškai, tačiau žalgiriečiai, nugalėję „Dainavą“, 5-oje vietoje esančią „Hegelmann“ ekipą lenkia 3 taškais. Daugiau pasitikėjimo savo jėgomis įgavęs „Kauno Žalgiris“, įskaitant ir LFF taurės rungtynes, trečią mačą paeiliui sužais namuose, prieš jį žaliai balti yra surinkę 21 tašką bei užima 4-ąją lygos poziciją.

„Bangos“ futbolininkams praėjęs turas Kaune sėkmingas nebuvo – antrą sykį šiame sezone tokiu pačiu rezultatu nusileista „Hegelmann“ ekipai – 0:5. Vis dėlto pavyko greitai reabilituotis: išvykoje į Prienus pavyko patausoti svarbius žaidėjus bei sutriuškinti „Marijampolė City“ ekipą. Komandai dėl geltonų kortelių padėti negalės Justinas Januševskis, dėl traumų vis dar negali žaisti Renanas Paulino bei Wilsonas Felipe. Prieš 15-ojo turo startą gargždiškiai žengia septinti bei savo sąskaitoje turi 13 taškų.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“

Gegužės 28 dieną, 17:55 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0.

15-ąjį turą vainikuos rungtynės tarp praėjusio sezono medalininkų, dvikova TV6 kanalu bus transliuojama nuo 17:30 val.

Sostinės ekipai pastaroji savaitė buvo itin prasta. Savaitgalį išvykoje patirtas pralaimėjimas prieš „Sūduvą“, o trečiadienį vilniečius iš LFF taurės eliminavo „Kauno Žalgiris“ – rungtynės baigėsi kauniečių pergale 3:0. Trečioji nesėkmė kainuotų gana brangiai, kadangi tada žalgiriečiai nuo „Panevėžio“ atsiliktų 8 taškais bei iki rinktinių pertraukos turėtų gana sudėtingą tvarkaraštį. Per 14 mačų Vladimiro Čeburino vadovaujama ekipa savo kraityje yra sukaupusi 29 taškus bei 5 taškais atsilieka nuo būsimų varžovų.

„Panevėžys“ nepralaimi, tačiau rezultatyvumo rodikliai yra gerokai kritę. Prie to prisideda futbolininkų patiriamos traumos, tačiau dalis jų jau grįžo į rikiuotę, vis tik praėjusio mačo baigti negalėjo Ernestas Veliulis. Gino Lettieri kariauna per 14 turų vis dar nepralaimėjo, o praėjusio turo rungtynės su lentelės kaimynais iš Šiaulių baigėsi be įvarčių – prie to vėl prisidėjo solidi gynyba bei vartininkas Vytautas Černiauskas. Panevėžiečių lauks įniršęs varžovas, nors svečiai patys sieks pasinaudoti „Žalgirio“ duobe ir svarbiam mačui gali mesti į kovą traumas išsigydžiusius žaidėjus.