A lygos turo anonsas: lyderio iššūkis „Kauno Žalgiriui“

Alytaus DFK „Dainava“ – Marijampolės „Sūduva“. Gegužės 17 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Penktadienį Alytuje susigrums dvi nerezultatyviai žaidžiančios ekipos.

„Dainava“ penkerių iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją nutraukė laimėjimu namuose ir su 16 taškų pakilo į 6-ąją poziciją. Sergejaus Kuznecovo kariauna, įvertinus antrojo rato pabaigoje teksiančius varžovus, turi gerą galimybę pasinaudoti oponento praradimais ir priartėti prie pirmojo trejeto. Dzūkai ir šeštadienio rungtynėse žais be žiūrovų, tačiau neturi diskvalifikuotų žaidėjų ir yra viena iš retų komandų, kurios praktiškai nepersekioja traumos. Vis dėlto galime tikėtis nerezultatyvios kovos – pergalę gali nulemti tik vienas įvartis.

„Sūduva“ turi 13 taškų bei rikiuojasi aštunta, tačiau artimiausios savaitės neatrodo perspektyviai. Esminė problema – komandą persekiojantis traumų šleifas. Trečia nerezultatyviausia „TOPsport A lygos“ ekipa muša nedaug įvarčių, o pagrindiniai puolėjai – Aivaras Emsis bei Ugochukwu Oduenyi – yra iškritę iš rikiuotės. Pozityvu tapo tai, jog Artiomas Fiodorovas ir Ivanas Zotko gali jau žaisti, tačiau rotacijos stoka priverčia svečių šansus Alytuje vertinti gana atsargiai.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 18 dieną, 16 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Širvintose susitiks dvi praėjusiame ture pralaimėjimus patyrusios komandos.

„TransINVEST“ klubas ir antrame rate stos į kovą su šiauliečiais prieš tai pakeitę vyr. trenerį. Pirmasis buvo Giedrius Barevičius, antruoju pakeistu specialistu tapo Donatas Vencevičius. Turnyro lentelės vidutiniokams kartas nuo karto laimint debiutantų padėtis gerokai suprastėjo, šiuo metu Vilniaus rajono klubas žengia paskutinis su 10 taškų. Artėjantį šeštadienį „TransINVEST“ ekipos gretos bus kiek skaitlingesnės, nes sugrįš po diskvalifikacijų Deividas Malžinskas bei Linas Pilibaitis, tiesa, nerungtyniaus Ivanas Koškošas.

Saulės miesto atstovai patyrė itin skaudų pralaimėjimą praėjusį sekmadienį Kaune, nors antrą kėlinį turėjo žaidėjo pranašumą. FA „Šiauliai“ šiemet jau patyrė penkias nesėkmes, savo ruožtu, 2023-iaisiais be taškų rungtynės buvo baigtos tik šešis sykius. 14 taškų turinti Mindaugo Čepo kariauna žengia septinta ir iki rinktinių pertraukos turės sudėtingą tvarkaraštį. Pastarosiose rungtynėse buvo registruoti du itin svarbūs žaidėjai – Eligijus Jankauskas ir Deividas Šešplaukis. Jų pasirodymas pagyvintų neretai stringantį puolimą.

„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Gegužės 18 dieną, 18 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:4.

Duobėje esantys čempionai sieks reabilituotis namų stadione.

„Panevėžys“ pirmą sezono trečdalį norės kuo greičiau pamiršti – iškovotos vos dvi pergalės ir pelnyti tik 7 įvarčiai. Pagal šiuos komponentus panevėžiečiai yra paskutinėse pozicijose „TOPsport A lygoje“. Savaitės viduryje Aukštaitijos sostinės komanda atsisveikino su istorinį titulą 2023-iaisiais atnešusiu strategu Gino Lettieri, jį laikinai pavaduos asistentas Dainius Gleveckas. Artėjančiame mače galime tikėtis nemažai pokyčių starto sudėtyje, kadangi diskvalifikuoti yra du žaidėjai – Kasparas Dubra bei Nemanja Bosančičius.

Mėlynai baltų situacija yra kur kas geresnė. Nors pergalėmis pernelyg dažnai nepasižymi, reti pralaimėjimai ir antras rezultatyviausias puolimas leidžia su 20 taškų rikiuotis tretiems. Per pastarąsias trejas rungtynes Andriaus Skerlos treniruojami futbolininkai įmušė tik vieną įvartį, visgi, buvo žaista su praėjusio sezono lyderiais. Antrame rate „Hegelmann“ ekipa ne taip sėkmingai renka taškus ir bus keliaujama į sudėtingą išvyką – iš Panevėžio mėlynai balti dar niekada negrįžo su pergale.

Telšių „Džiugas“ – Gargždų „Banga“. Gegužės 19 dieną, 17 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

Džiugiečiai šiemet žais pirmąsias rungtynes pagrindiniame miesto stadione.

Po pralaimėjimo Vilniaus „Žalgiriui“ žemaičiai nuostabiai atsitiesė ir iškovojo tris pergales iš eiles, demonstruodami solidžią gynybą. Dėka pastarųjų rezultatų telšiškiai turi 24 taškus bei rikiuojasi antri, dalį oponentų lenkdami dviženkliu pranašumu. „Džiugas“ sugeba demonstruoti geriausią gynybą, nors jau apie mėnesį verčiasi be traumą patyrusio vartininko Mariaus Paukštės. Maža to, praėjusios dvikovos dėl traumos nebaigė Christianas Bella. Sekmadienį Telšiuose kils labai nemenkas ažiotažas ir tai taip pat gali padėti tęsti pergalingą seriją.

„Banga“ pasinaudojo bedančiu „Panevėžio“ žaidimu ir po ketvirtosios pergalės su 18 taškų šoktelėjo į 5-ąją vietą. Įdomu tai, kad prieš artėjančią akistatą džiugiečiai nė sykio nepralaimėjo namuose, o Gargždų klubas per septynis mačus svečiuose taip pat nė karto nekapituliavo. Praėjusiame mače aikštėje nepasirodė Benas Šatkus bei Natanas Žebrauskas, be to, diskvalifikuotas yra brazilas Carlosas Eduardo. Jei nežais visas šis trejetas, išlaikyti „sausus“ vartus bus sudėtinga.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“. Gegužės 19 dieną, 18.25 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Įdomias rungtynes sekmadienį transliuos LRT Plius kanalas.

Vilniečiai pastarąsias trejas rungtynes sužaidė lygiosiomis, tačiau ženkliau priartėti sugebėjo tik „Džiugas“ bei „Kauno Žalgiris“. Vladimiro Čeburino kariauna pirmauja su 28 taškais, bet iki rinktinių pertraukos turės nelengvą tvarkaraštį. Strategas iš Kazachstano galėjo lengviau atsikvėpti, kadangi starto sudėtyje debiutavęs Myroslavas Mazuras sužaidė solidžias rungtynes, tiesa, sekmadienį nežais net du diskvalifikuoti gynėjai – Jurijus Kendyšas bei Joelis Bopesu. Kuris futbolininkas užims pastarojo žaidėjo vietą kairėje, nuspėti gana sunku.

Už „Kauno Žalgirį“ šiemet daugiau rungtynių yra pralaimėjusi tik „TransINVEST“ ekipa, tačiau šešios pasiektos pergalės tai kompensuoja. Kauniečiai turi 19 taškų, rikiuojasi ketvirti ir, pasiekę teigiamą rezultatą, gali dar labiau pakilti turnyro lentelėje. Vyr. treneriui Nerijui Mačiuliui tai bus pirmasis susitikimas su daugkartiniais šalies čempionais ir į jį teks žengti be rezultatyviausio čempionato žaidėjo Armando Kučio, kuris yra diskvalifikuotas. Kita vertus, daug grėsmės pasiruošęs kelti pastaruoju metu spindintis Artūras Dolžnikovas.