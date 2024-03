A lygos turo anonsas: laukia dviejų rezultatyviausių ekipų susidūrimas

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“

Kovo 16 dieną, 14 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

4-ąjį turą pradės dvi pirmame trejete šiai dienai įsitaisiusios komandos.

Andriaus Lipskio treniruojamas „Džiugas“ yra vienintelis klubas per trejas pirmas rungtynes nepraleidęs nė vieno įvarčio. Retkarčiais džiugiečiams šypsodavosi sėkmė, tačiau solidaus gynybos ir ypač vartininko Mariaus Paukštės darbo negalima neįvertinti. Vis dėlto Žemaitijos ekipos gretose iš rikiuotės iškrito greičio savybėmis išsiskiriantis kamerūnietis Christianas Bella – pozityvu bent tai, kad netrukus prasidės rinktinių pertrauka ir bus praleista mažiau rungtynių. Nepaisant to, „Džiugas“ savo sirgalių akivaizdoje yra pajėgus nugalėti – laimėjimas įprasmintų nuostabų startą.

„Sūduva“ taip pat čempionatą pradėjo puikiai ir surinko tiek pat taškų, kiek ir „Džiugas“ – penkis, nors teko grėsmingesni oponentai. Komandos techninėje zonoje vėl matysime po diskvalifikacijos sugrįšiantį vyr. trenerį Dovydą Lastauską, rėžusį ugningą kalbą po laimėjimo prieš „Panevėžį“. Marijampoliečių išvykos į Žemaitijos sostinę rezultato atžvilgiu tampa neretai nenuspėjamos, visgi, jei pavyks nugalėti – prieš rinktinių pertrauką sūduviečiai bus įsitvirtinę pirmame trejete. Įvarčių fejerverko Telšiuose tikėtis sunku.

„Panevėžys“ – Gargždų „Banga“

Kovo 16 dieną, 15.30 val. Panevėžys, „Žemynos“ progimnazijos stadionas.

Titulą ginantys čempionai sieks ketvirtuoju bandymu atsidaryti pergalių sąskaitą.

Panevėžiečiai sezono starte pateko į duobę – iškovoti vos 2 taškai. Pasidžiaugti galima nebent tuo, jog tiesioginiai konkurentai, išskyrus Vilniaus „Žalgirį“, yra pabėgę per minimalų atotrūkį. Gino Lettieri kariauna praleidusi tik vieną apmaudų ir retai Lietuvos čempionate pasitaikantį įvartį, tačiau pati šiame sezone nepasižymėjo net per 360 minučių. Vis dėlto sunkoka įsivaizduoti, jog tokia serija prasitęs po šeštadienio – „Banga“ Panevėžyje „sausų“ vartų įprastai neišlaiko. Čempionų gretose gali debiutuoti naujokas – vokietis Malcolmas Cacutalua.

Po poros labai solidžių gynybinių rungtynių gargždiškiai trečiadienį subyrėjo ir prieš „Žalgirį“ praleido net 4 įvarčius. Komandos futbolininkų žaidimas prie savo vartų keliuose epizoduose buvo itin nesėkmingas, tiesa, antrą kartą iš eilės to tikėtis būtų naivu. Nepaisant to, jog „Banga“ žengia paskutinė, per ketverias pirmąsias rungtynes bus sužaista su esminiais pirmenybių favoritais, tad ir pasiektas taškas Panevėžyje nebūtų prastas rezultatas. Praėjusiame sezone „Banga“ varžovų vartų atrakinti nesugebėjo.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Alytaus DFK „Dainava“

Kovo 17 dieną, 14 val. Vilnius, LFF stadionas.

Sekmadienio kovas pradės nenuspėjama akistata LFF stadione.

Skambiu akordu čempionatą pradėję debiutantai per pastarąsias dvejas rungtynes patyrė minimalius pralaimėjimus. Visgi, nesėkmės prieš „Džiugą“ bei „Kauno Žalgirį“ žaidybiniu atžvilgiu buvo ganėtinai nedėsningos – tą akcentavo komandos trenerių duetas. „TransINVEST“ ekipa pademonstravo, jog turi gilią ir lygiavertę sudėtį ir iššauti gali dažnas futbolininkas, galbūt šį kartą tokiu taps prieš savo gimtojo miesto komandą žaisiantis Ernestas Stočkūnas. Komandai dar kurį laiką negalės padėti svarbus vidurio gynėjas Ričardas Šveikauskas.

Kaip ir čempionas „Panevėžys“, taip ir „Dainava“ yra vienintelės čempionato komandos, kurioms dar nepavyko pelnyti įvarčio. Per pirmas dvejas rungtynes su grandais dainaviečiai daug progų neturėjo, deja, Davorui Rakičiui pastarajame mače nepavyko realizuoti baudinio. Tai bus pirmasis ekipų oficialus susitikimas istorijoje ir bene labiausiai nenuspėjamas turo susitikimas. Iškritusį iš rikiuotės Oskarą Lukošiūną sėkmingai pakeitė ukrainietis Glibas Gračiovas, gynybos grandis atrodo užtikrintai, tad galbūt svarbiu metu žodį tars vis dar įsibėgėjantis Aaronas Olugbogi.

FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“

Kovo 17 dieną, 15 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Saulės miesto ekipa taip pat turės tikslą aistruoliams padovanoti pirmąją metų pergalę.

Po poros blankesnių rungtynių atakoje šiauliečiai, vedami latvio Davio Ikaunieko, pralaužė ledus ir susikūrė daugiau gerų galimybių. Vis dėlto žaidimas prie savo vartų, o galbūt ir atakuojanti varžovo specifika privertė praleisti du gana dėsningus įvarčius. Dėl diskvalifikacijos artimiausiame mače nepamatysime Justo Petravičiaus, tad daugiau žaidybinio laiko gali sulaukti į ritmą sugrįžtantis Eligijus Jankauskas. Savo sirgalių akivaizdoje FA „Šiauliai“ retai klumpa, be to, atkutęs puolimas leidžia tikėtis pirmosios pergalės.

Toli gražu nepademonstravę savo geriausio žaidimo, žalgiriečiai nugalėjo čempionato debiutantus – tai leido atsikvėpti strategui Glennui Stahliui. Specialistas iš Švedijos su kariauna pasitinka sudėtingą atkarpą, kai bus žaidžiama su trimis praėjusio sezono prizininkais. Slovėnas Žanas Benedičičius dar dvejas rungtynes negalės žaisti dėl diskvalifikacijos, bet motyvacijos suteiks keli labai apmaudžiai susiklostę pastarieji vizitai Saulės mieste. Kiek stringant puolimui ir dar įsibėgėjant Filipui Dangubičiui, Artūro Dolžnikovo svoris atakoje dar labiau išauga.

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“

Kovo 17 dieną, 18.30 val. Vilnius, „Sportima“.

„Žalgiris“ sezono starte apramino skeptikus ir po puikios bei efektingos pergalės Gargžduose tapo vienvaldžiu čempionato lyderiu. Stratego Vladimiro Čeburino netenkina nemažai praleistų įvarčių, tačiau rezultatyvumas atakoje viską atperka, be to, komandą papildė taip pat į vartus nusitaikęs švedas Jake‘as Larssonas. Vicečempionų gretose puikiai rungtyniauja Paulius Golubickas bei Giedrius Matulevičius – kartu jie pelnė 3 įvarčius bei atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų. Mėlynai baltiems nuslopinti šeimininkus puolime bus itin sudėtinga užduotis.

Į Vilnių atvyks antra rezultatyviausia pirmenybių komanda, kiekviename mače mušanti po du įvarčius. „Hegelmann“ futbolininkai kiekvieną sykį praleisdavo pirmi, tačiau rasdavo argumentų atakuojant. Vis dėlto vyr. treneris Andrius Skerla negalės verstis sėkmingai sezoną pradėjusiu rumunu Patricku Popescu – saugas yra diskvalifikuotas. Praėjusią akistatą praleido Matas Vareika, tiesa, į Lietuvos rinktinę iškviestas futbolininkas, jeigu bus pasiruošęs, degs noru pasirodyti prieš buvusią komandą.