Paaiškėjo Europos lygos ketvirtfinalio etapo poros

Turnyro favoritę „Liverpool“ komandą šiame etape burtai suvedė su varžovai iš Italijos. Jie kovos su „Atalanta“ atstovais.

Likusios dvi Italijos ekipos susikaus tarpusavyje. „Milan“ stos į kovą su „Roma“ atstovais.

Šį sezoną nė vienų rungtynių visuose frontuose nepralaimėjusi Lėverkuzeno „Bayer“ komanda išbandys savo jėgas su Londono „West Ham“.

Paskutinėje poroje savo jėgas išbandys „Benfica“ ir „Marseille“.

