A lygos turo anonsas: autsaideriams – kertinės išvykos

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 2 dieną, 13 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 3:3, 2:2.

Džiugiečiai Saulės mieste užbaigs netrumpą mačų svečiuose seriją.

FA „Šiauliai“ po pergalės Panevėžyje itin pasigerino savo situaciją turnyro lentelėje. 42 taškai Mindaugo Čepo kariaunai leidžia kontroliuoti situaciją 4-oje pozicijoje. Jeigu šiauliečiai nugalės, o Gargždų „Banga“ šeštadienį pralaimės, Saulės miesto komanda užsitikrins ketvirtą vietą.

Šeimininkams dėl diskvalifikacijos negalės padėti saugas Simonas Paulius, tačiau 16 įvarčių pelnęs bei rezultatyviausio žaidėjo titulo siekiantis Davis Ikauniekas bei akistatoje prieš buvusią komandą sužibėjęs Eligijus Jankauskas pasiruošę varžovus bausti atakuojant.

Andriaus Lipskio treniruojamiems futbolininkams po beveik keturių mėnesių pertraukos pavyko vėl iškovoti pergalę „TOPsport A lygoje“ – su 36 taškais žemaičiai rikiuojasi aštunti. Po šio turo „Džiugas“ gali išvengti tiesioginio iškritimo, tiesa, tam reikia pergalės bei Marijampolės „Sūduvos“ pralaimėjimo. Pozityvo taip pat atnešė Leifo Estevezo ir Luko Ankudinovo sugrįžimas į rikiuotę. „Džiugas“ – vienas neparankiausių varžovų šiauliečiams, visgi, išsivežti pergalės iš Šiaulių džiugiečiams dar nėra pavykę.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Lapkričio 2 dieną, 15 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 3:2, 1:0.

Net ir pasiektas taškas mėlynai baltiems leistų džiaugtis istoriniu sidabru.

Per pastaruosius šešis mačus „TOPsport A lygoje“ „Hegelmann“ ekipa nugalėjo tik kartą, bet net ir prasčiausia metų serija priartino prie puikaus pasiekimo.

Praėjusią savaitę Kauno rajono klubas itin kentėjo dėl vidurio gynėjų stygiaus – šeštadienį jau bus pasirengęs žaisti Steve‘as Kingue. Savo ruožtu spalio mėnesį solidžiai atakuojant pasirodė Matas Vareika, kuris dar turi labai realių galimybių patekti į rezultatyviausių žaidėjų penketą. „Hegelmann“ ekipa tarpusavio mačuose yra pasiekusi net šešias pergales iš eilės.

„Sūduva“ ketvirtame rate daugiau namuose nebežais. Atmetus techninę pergalę prieš Alytaus DFK „Dainava“, marijampoliečiai svečiuose nėra nugalėję nuo gegužės vidurio. Jei to nepavyks pasiekti per artimiausias dvejas rungtynes – reikės tikėtis varžovų pralaimėjimų. Tiesa, per pastaruosius penkis mačus „Sūduva“ yra antra karščiausia čempionato komanda, atsiliekanti tik nuo čempiono Vilniaus „Žalgirio“. Strategui Dovydui Lastauskui teks kiek pakoreguoti sudėtį artėjančiai akistatai, kadangi Tautvydas Burdzilauskas yra diskvalifikuotas.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Lapkričio 2 dieną, 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:0, 1:0.

Debiutantai susigrums su oponentu, kurio vartų šiemet atrakinti dar nepavyko.

Gargždų ekipa po ilgokos pertraukos užleido 4-ąją poziciją bei situacijos nekontroliuoja, kadangi FA „Šiauliai“ dar turi mačą atsargoje.

Egzistuoja toks scenarijus, jog „Banga“ dar gali nukristi į paskutinę vietą, tačiau tai yra nemenka utopija. Faktai tokie: gargždiškiai per pastaruosius šešis mačus yra patyrę keturias nesėkmes ir artimiausioje akistatoje versis be dviejų svarbių diskvalifikuotų žaidėjų – Justino Januševskio bei Mato Ramanausko. Realu, jog iki dvikovos „Banga“ užsitikrins išlikimą, tiesa, pastarųjų mačų dinamika verčia ieškoti motyvacijos.

Mariaus Stankevičiaus kariaunai Širvintose pateikti staigmenos nepavyko – po atkaklios kovos nusileista „Žalgiriui“. Vis dėlto Vilniaus rajono klubas dar turi dvikovą atsargoje ir net pralaimėjęs neatsidurs pražūtingoje situacijoje.

Pergalė leistų pasivyti 6-oje vietoje žengiančią Alytaus komandą bei deficitą nuo „Bangos“ sumažinti tik iki 2 taškų. Pastarosiose rungtynėse debiutantams nepadėjo Arvydas Novikovas, jo sugrįžimas į rikiuotę būtų pačiu laiku, kadangi iki tol vykę tarpusavio mačai kur kas sėkmingiau klostėsi varžovams.

„Kauno Žalgiris“ – Alytaus DFK „Dainava“. Lapkričio 3 dieną, 15 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:0, 1:0.

Kauniečiai jau šeštadienį gali sužinoti, kad turnyro lentelėje liks treti.

Vyr. treneris Saulius Širmelis komandos galutiniam šturmui lenktynėse dėl antrosios vietos, panašu, kad neįkvėpė. „Kauno Žalgiris“ per pastaruosius keturis mačus pelnė tik vieną įvartį – tuo galėjo pasidžiaugti tik Oyinlola Kayode. Atkeltose 26-ojo turo rungtynėse žalgiriečiai sutiks varžovą, prieš kurį per tris sezonus „TOPsport A lygoje“ dar nėra pralaimėję.

Praėjusią savaitę kauniečiai sužaidė paskutinį susitikimą šiemet Dariaus ir Girėno stadione, tad galbūt greitesnė danga, prastesni rezultatai bei po diskvalifikacijų grįžę futbolininkai virs laukiamos pergalės receptu.

Alytaus klubas po itin reikšmingo laimėjimo Raudondvaryje nežymiai atitrūko nuo kelių konkurentų, bet atsipalaiduoti jokiais būdais negali – 39 taškai tikrai gali negarantuoti išlikimo. Kita vertus, palankiai susiklosčius rezultatams kituose stadionuose ir patiems nugalėjus, dainaviečiai paskutiniajame ture galėtų tiesiogiai namuose pakovoti dėl 4-osios pozicijos. Dėl diskvalifikacijos „Dainavai“ nepadės Moldovos rinktinės atstovas Dmitrijus Mandryčenka, tačiau alytiškiai daugiau itin reikšmingų netekčių neturi.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Lapkričio 3 dieną, 18.15 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 2:1, 0:0.

Dvikova iš LFF stadiono bei čempionų apdovanojimų ceremonija bus transliuojama LRT Plius kanalu.

„Žalgiris“ neužsikirto net ir užsitikrinęs čempiono titulą – pratęsė pergalių seriją iki penkių pasiekdamas pergalę Širvintose. Eilinis laimėjimas leido pranašumą nuo „Hegelmann“ klubo įprasminti 16 taškų persvara. Žalgiriečiams praėjusią savaitę pavyko nuslopinti Henrique Devensą, tačiau Panevėžyje sužibėjęs D. Ikauniekas atgaivino intrigą kovoje dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo. Liviu Antalis vis dar turi iniciatyvą ir prieš apdovanojimų ceremoniją sieks galutinai įtvirtinti savo pranašumą.

„Panevėžys“ praėjusį sekmadienį pralaimėjo, sulaukė pačių nedėkingiausių rezultatų trijuose stadionuose ir su 37 taškais žengia septintas. Tiesa, ta pozicija iki sekmadienio akistatos gali pasikeisti, kadangi visi žemiau esantys varžovai žais išvykos mačus.

Aukštaitijos sostinės komanda pergalės atveju ir palankiai susiklosčius kitiems rezultatams, gali užsitikrinti išlikimą, tačiau sekmadienį teks verstis be diskvalifikuoto kapitono Lino Klimavičiaus. Jį turėtų pakeisti serbas Milošas Vranjaninas, kuris su tautiečiu puolėju Pavle Radunovičiumi turės svarbias atsakomybes artėjančioje akistatoje.