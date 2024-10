„Tottenham“ klubas „Carabao“ taurės aštuntfinalyje iš tolimesnių kovų eliminavo „Man City“

Timo Werneris susitikimo pradžioje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Pape Mataras Sarras tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0. Matheusas Nunesas per pridėtą pirmojo kėlinio laiką tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą 1:2.

Savinho sužaidus valandą patyrė skaudžią traumą ir tik neštuvų pagalbą paliko aikštę. Pastarasis nesulaikė savo emocijų. Nepaisant susikurtų progų, „Man City“ pasižymėti ir išplėšti lygiųjų šiame susitikime nepavyko.

