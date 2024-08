A lygos turo anonsas: ar „Dainava“ prislopins „Hegelmann“?

Sekmadienį turėjusi įvykti FA „Šiauliai“ ir „Panevėžio“ akistata buvo atidėta dėl pastarojo klubo dalyvavimo Europos lygos atrankos varžybose bei mačo liepos 6 dieną Vilniuje. Dėl liepos 5-ąją įvyksiančių Lietuvos bei Izraelio čempionų treniruočių LFF stadione Vilniaus rajono „TransINVEST“ ir Vilniaus „Žalgiris“ Širvintose tądien žais 34-ojo turo susitikimą.

Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugpjūčio 2 dieną, 18.30 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:1.

Turą pradės turnyro lentelės kaimynų susitikimas Gargžduose.

Gargždiškiai per pastaruosius septynis mačus yra nugalėję vos kartą ir turnyro lentelėje su 28 taškais rikiuojasi septinti. Laimėjimas namuose leistų pasivyti 4-oje vietoje žengiantį Telšių „Džiugą“, nesėkmė suteiktų galimybę sūduviečiams daugiau nei per pusę apkarpytų esantį 5 taškų deficitą. „Banga“ vis dar išlieka šiemet prasčiausiai namuose žaidžiančia komanda, tiesa, būsimi varžovai visas savo laimėtas rungtynes išvykoje pasiekė dar pavasarį. 2024-aisiais gargždiškiai marijampoliečių vartų dar neatrakino.

„Sūduva“ ir toliau išlieka ilgiausiai pergalės neiškovojanti komanda. Pastarąjį kartą marijampoliečiai nugalėjo dar birželio 1-ąją – būtent tai ir buvo dvikova su „Banga“. Varžovams retai skinant pergales, Dovydo Lastausko kariauna pernelyg neatsilieka, turi 23 taškus ir rikiuojasi aštunta. Nerezultatyviausia pirmenybių komanda pastarąjį mėnesį stringa atakuojant, tačiau į rikiuotę yra sugrįžę beveik visi futbolininkai ir „ant popieriaus“ solidžiai atrodantis potencialas turi iššauti.

Alytaus DFK „Dainava“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugpjūčio 3 dieną, 17 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:2.

Lietuvos čempionate ekipos šiemet pasidalino po pergalę.

Sergejaus Kuznecovo treniruojami futbolininkai žaidžia vieną iš geresnių atkarpų. Paskutinę pavasario dieną blankiai rungtyniavę dainaviečiai pralaimėjo „Hegelmann“ komandai, tačiau po to Alytuje per keturis mačus savo kraitį papildė dešimčia taškų. Tai leidžia dzūkams rikiuotis šeštiems, visiškai netoli 4-osios vietos. „Dainava“ šeštadienio dvikovą pasitiks kiek nukraujavusi, kadangi dėl diskvalifikacijos negalės žaisti praėjusiame mače įvartį pelnęs vidurio gynėjas Oskaras Lukošiūnas.

„Hegelmann“ neleidžia atsipalaiduoti lyderiui „Žalgiriui“ ir įsirašiusi dar vieną pergalę, sumažintų atsilikimą nuo vicečempiono vos iki taško, tiesa, būtų sužaidusi dviem akistatomis daugiau. Praėjusią savaitę mėlynai balti nežaidė bei atliko pokyčius sudėtyje – atsisveikino su neįsitvirtinusiu vidurio gynėju Douglasu Cruzu ir pasipildė jaunu puolėju Rasheedu Yusufu, kuris galės debiutuoti artimiausiame mače. Sunku tuo patikėti, tačiau „Hegelmann“ išvykoje demonstruoja įspūdingą statistiką – per 12 dvikovų surinko net 29 taškus.

Telšių „Džiugas“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 4 dieną, 18.25 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:3, 0:1.

Telšių ir Kauno komandų rungtynės sekmadienį bus transliuojamos LRT Plius kanalu.

Žemaitijos sostinės atstovai per netrumpą laiką nuskynė pergales tik prieš „Sūduvą“, tačiau kartas nuo karto sužaidžiant lygiosiomis „Džiugas“ su 31 tašku rikiuojasi ketvirtas. Žaidybiniu atžvilgiu telšiškiai atrodo gana solidžiai, turi šiuo metu gilią sudėtį, maža to, pastarajame mače registruotas buvo traumą išsigydęs vartininkas Lukas Paukštė. Pasikeitimai šioje pozicijoje gana tikėtini – Ivanas Baturinas per pastaruosius du mačus praleido 5 įvarčius. Pastarąją pergalę žemaičiai tarpusavio mače iškovojo dar 2021 metų spalio 20 dieną.

„Kauno Žalgiris“ retą sykį sužaidė lygiosiomis – „Banga“ įrodė nepalankaus oponento statusą, visgi, rungtyniaujant prieš „Džiugą“ statistika yra akivaizdžiai žalgiriečių pusėje. Savaitės viduryje Laikinosios sostinės komanda atsisveikino su Jasonu Noslinu, kuris buvo išpirktas Čekijos „Pardubice“ klubo. Be to, dėl diskvalifikacijos nežais kitas gynybinio plano žaidėjas Edvinas Kloniūnas. Įsibėgėjęs kroatas Filipas Dangubičius sieks rezultatyvių rungtynių seriją pratęsti iki ketverių iš eilės.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 5 dieną, 19 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:3.

Širvintų miesto stadione bus sužaistos 34-ojo turo rungtynės.

„TransINVEST“ klubo debiutas tarptautiniame fronte baigėsi antrame etape – bendru rezultatu 0:3 buvo nusileista „Mlada Boleslav“ futbolininkams. Vis dėlto atsakomasis susitikimas namuose tapo gana sėkmingas, Aurimo Tamaliūno kariauna buvo arti lygiųjų. Tarpusavio mačuose „TOPsport A lygoje“ abu sykius nugalėjo vilniečiai, tačiau „TransINVEST“ ekipa nugalėjo „FPRO LFF taurėje“. Pastarasis pralaimėjimas Širvintose buvo patirtas būtent prieš „Žalgirį“, nuo to susitikimo debiutantai namuose per keturis mačus iškovojo tris pergales.

Žalgiriečiai ketvirtadienį irgi patyrė pralaimėjimą – po pratęsimo 0:3 pralaimėta gerokai didesnį biudžetą turintiems „Pafos“ futbolininkams. Sostinės klubo situacija Lietuvos čempionate po patirtų dviejų pralaimėjimų iš eilės suprastėjo. Vladimiro Čeburino kariauna turi 49 taškus ir pirmadienį žinos, kiek nuo jų atsiliks dviem mačais mažiau sužaidęs „Hegelmann“ klubas. Atsistatyti po nuviliančios atomazgos bei įsijungti į vietinio fronto kovas reikės greitai, tačiau tam vicečempionas turi ilgą sudėtį.