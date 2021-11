A lygos sezono finiše – intriguojanti kova dėl aukštesnės vietos turnyrinėje lentelėje

Vilniaus „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 28 dieną 15 val. Vilnius, LFF stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 2:2, 3:0, 1:2

Devintą titulą užsitikrinęs sostinės klubas priims šiemet nemažai rūpesčių sukėlusius žemaičius.

Po triumfo trečiadienį „Žalgiris“ tapo daugiausiai aukščiausios prabos trofėjų susižėrusia šalies ekipa, tad turnyro lentelės atžvilgiu ši akistata nieko nelemia ir aikštėje galime pamatyti mažiau rungtyniavusius futbolininkus. Tiesa, Mantas Kuklys pripažino, kad žalgiriečiai norės sezoną užbaigti čempionišku akordu, iškovodami pergalę bei atsirevanšuodami už praėjusiame mače patirtą nesėkmę. Paskutinė dvikova – proga antrus metus iš eilės užsitikrinti rezultatyviausio žaidėjo titulą Hugo Videmontui, kuris yra tarp dviejų lyderių rezultatyvių perdavimų kategorijoje.

„Džiugas“ dar teoriškai gali nukristi į 8-ąją poziciją, tačiau tam Gargždų „Banga“ turi nugalėti Kaune, o džiugiečiai pralaimėti Vilniuje. Mariaus Šlutos kariauna per pastaruosius keturis mačus iškovojo vos tašką bei praleido net 13 įvarčių, tačiau tai gana apgaulingas vaizdas, neatspindintis čempionato debiutantų žaidimo kokybės. Savo norą kontroliuoti kamuolį, kurti progas ir atakuoti „Džiugas“ pademonstravo ankstesnėje akistatoje Marijampolėje, tad kovingumo žemaičiams tikrai netrūks. Tiesa, sezoną baigti teks be diskvalifikuoto saugo Pericleso.

Marijampolės „Sūduva“ – Alytaus DFK „Dainava“. Lapkričio 28 dieną 15 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas.

Ankstesnės rungtynės: 3:1, 1:1, 2:1

Norėdama sugrįžti į 8-ąją vietą, Dzūkijos komanda šio mačo pralaimėti negali.

Sūduviečiams sekmadienio rungtynės taip pat nieko nelems – Marijampolės klubas antrus metus iš eilės liko per žingsnį nuo aukso. „Sūduva“ galėtų su „Žalgiriu“ susilyginti tik pagal iškovotų pergalių skaičių, kadangi marijampoliečiams laimėjus jų kraityje būtų 22 laimėjimai. Visgi tokiu atveju reiktų laukti „Džiugo“ pergalės arba lygiųjų sostinėje. Vicečempionų sudėtis yra nemenkai nukraujavusi, tad galbūt pamatysime jaunųjų futbolininkų arba galime tikėtis Keisuke Hondos sugrįžimo, kuris nežaidė nuo lapkričio 3-iosios.

„Dainava“ paskutiniajame ture nėra padėties šeimininkė ir seks mačo tarp „Kauno Žalgirio“ bei „Bangos“ eigą. Jei Gargždų klubas pralaimės, „Dainavai“ pakaktų lygiųjų – tada, komandoms surinkus po 33 taškus, viską lemtų tarpusavio rungtynių rezultatai, kurie yra alytiškių pusėje. Vis dėlto egzistuoja ir kiti scenarijai: „Bangai“ sužaidus lygiosiomis, dzūkams bus būtina pergalė, o gargždiškiams nugalėjus – vilčių pakilti laipteliu aukščiau nebus. Svečiai nežais pajėgiausios sudėties – dėl diskvalifikacijų nepasirodys Joshua Silva bei Henrique Devensas.

„Panevėžys“ – Kauno rajono „Hegelmann Litauen“. Lapkričio 28 dieną 15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas.

REKLAMA

Ankstesnės rungtynės: 2:2, 0:0, 0:1

Ši dvikova taps paskutine karjerą baigiančiam daugkartiniam Lietuvos čempionui Pauliui Janušauskui.

Aukštaitijos sostinės komanda pasiekė aukščiausią savo istorijoje „Optibet A lygoje“ – 4-ąją – vietą, tačiau, įvertinus visą sezono eigą, dėl tokio rezultato gali būti kiek nusiminusi, nes tiesioginėse dvikovose su laipteliu aukščiau likusiu „Kauno Žalgiriu“ pasirodė gerokai sėkmingiau. „Panevėžys“ grumsis be diskvalifikuotų Pijaus Širvio be Jorge Eliaso, o papildoma motyvacija gali tapti ir akcentas, jog šiemet Kauno rajono klubo nugalėti dar nepavyko. Esminis mačo akcentas – paskutinis P. Janušausko, kuriam pavyko tapti čempionu su trimis skirtingomis komandomis, karjeros mačas.

Andriaus Skerlos treniruojama ekipa taip pat jau anksčiau žinojo, kad aukščiau 5-osios pozicijos nepakils. „Hegelmann Litauen“ komanda su 36 praleistas įvarčiais šiuo metu yra trečia geriausiai besiginanti „Optibet A lygoje“, tačiau vienas prastesnis mačas gali debiutantus nustumti iki 6-osios vietos. Visą sezono drausmingai žaidžiantys debiutantai motyvacijos nestokoja nė viename – jos ypač neturėtų pritrūkti 14 įvarčių įmušusiam Nauriui Petkevičiui, kuris dar turi galimybių tapti rezultatyviausiu sezono žaidėju.

Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Riteriai“. Lapkričio 28 dieną 15 val. Kėdainiai, Kėdainių centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 0:0, 0:4

Pirmenybes kartu užbaigs šiuo metu ilgiausiai be pergalės esančios ekipos.

Čempionato autsaideris „Nevėžis“ Gargžduose patyrė 29-ąjį pralaimėjimą, nors iki 75-osios minutės pirmavo ir buvo gana netoli trečiojo laimėjimo šiemet. Vis dėlto jaunatviškos bei labai grubios klaidos gynyboje neleidžia Kėdainių ekipai kiek dažniau papildyti taškų kraičio. Tą sunku bus padaryti ir 36-ajame ture: „Nevėžiui“ dėl diskvalifikacijų negalės padėti du gynybai dėmesį skiriantys futbolininkai – Karolis Rukuiža bei Peteris Eletu.

REKLAMA

Sostinės klubas rudenį laimėjo kartą, sykį pralaimėjo bei net šešiose dvikovose turėjo tenkintis tašku. Pastarąjį sykį buvo nugalėta dar rugpjūčio 19 dieną – tada namuose 4:0 buvo sutriuškintas būtent „Nevėžis“. „Riteriai“ labai realiai pretenduoja tapti trečia mažiausiai įvarčių praleidžiančia komanda ir tai yra didelis vartininko Armanto Vitkausko nuopelnas. Vis dėlto nereikėtų stebėtis, jeigu šansas po daugiau negu keturių pauzės bus suteiktas Lukui Paukštei. Realu, kad „Riteriai“ sekmadienį iškovos 10-ąją sezono pergalę.

„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Lapkričio 28 dieną 15 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas.

Ankstesnės rungtynės: 1:0, 5:1, 3:2

Bronzą šią savaitę užsitikrinę kauniečiai priims motyvuotą ir dėl išlikimo kovojantį oponentą.

„Kauno Žalgris“ antrus metus iš eilės liko trečias, tad šis mačas Roko Garasto treniruojamai komandai nieko nelems. Suprantama, kaip ir „Sūduvos“ atveju, po rungtynių medalius norėsis atsiimti pozityvesnių nuotaikų, tad turėtų būti vienas iš stimulų, kuris ves į priekį. Kauno klubas turės vieną netektį atakoje – ekipai negalės padėti diskvalifikuotas Philipas Otele. Nepaisant to, kad „Kauno Žalgiriui“ ši akistata nieko nelemia, šeimininkų pralaimėjimo tikėtis čia išties sudėtinga.

„Banga“ per pastaruosius keturis mačus iškovojo net 8 taškus ir praleido tik 3 įvarčius, žaisdama netgi be pagrindinio vartininko Igno Driomovo. Reikia pripažinti, kad Gargždų klubą ne sykį tose dvikovose lydėjo sėkmė, tačiau dabar vos su vienu legionieriumi – Shogo Yoshikawa – labai nuožmiai kovojanti komanda nusipelno pagarbos. Suprantama, jog „Banga“ seks situaciją Marijampolėje ir nuo to gali priklausyti, kaip rungtyniaus gargždiškiai. Iškovota pergalė Kaune galutinai sudėtų visus taškus ir, „Džiugo“ pralaimėjimo atveju, leistų pakilti į 7-ąją poziciją.