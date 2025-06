A lygos 17 turo rungtynės: kova dėl lyderių pozicijų ir svarbūs sugrįžimai

Alytaus DFK „Dainava“ – Gargždų „Banga“. Birželio 24 dieną, 18.30 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

Alytaus klubas turi gerą galimybę sirgalius palepinti pirmąja pergale.

Sutvarkius formalumus, naujuoju ekipos strategu buvo pristatytas specialistas iš Turkmėnistano – Mergenas Orazovas, tad jam tai bus oficialus debiutas vyr. trenerio poste. Jo diegiamas akcentas kamuolio kontrolei prisidėjo prie drausmingesnio žaidimo – dvikovoje su „Panevėžiu“ dainaviečiai ilgąją mačo dalį neatrodė prasčiau. Praėjusios savaitės akistatos dėl traumos nebaigė vidurio gynėjas Naglis Paliušis, kitas tos pačios pozicijos žaidėjas Oskaras Lukošiūnas aikštėje nepasirodė jau beveik mėnesį.

Lietuvos čempionate išvykos į Alytų „Bangai“ įprastai nesiklostydavo sėkmingai – nuo 2014 metų buvo iškovota vos viena pergalė. Du laimėjimai iš eilės leido gargždiškiams su 21 tašku pakilti į 7-ąją vietą. Jei pavyks pratęsti sėkmingą atkarpą, Davido Afonso kariauna gali įšokti į pirmąjį penketą. Tiesa, tą padaryti bus sudėtinga, kadangi iš rikiuotės vis dar yra iškritę nemažai svarbių futbolininkų. Antradienį Alytuje aistruoliai greičiausiai pamatys klampią kovą, kurios nugalėtoją gali nulemti vienas įvartis.

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Birželio 24 dieną, 18.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

REKLAMA

Abi ekipas šiuo metu turnyro lentelėje skiria 12 taškų praraja.

„Žalgiris“ jau kurį laiką nepralaimi, tačiau pozityvo čempionų stovykloje nėra – net keturis kartus iš eilės buvo sužaista lygiosiomis. Vladimiro Čeburino treniruojami futbolininkai su 19 taškų rikiuojasi aštunti, bet 6 taškais atsilieka nuo 4-osios pozicijos. Atsidarius perėjimų langui, ant žaliosios vejos galima pamatyti tiek du naujokus gynybos grandyje, tiek į klubą sugrįžusį puolėją Liviu Antalį. Namuose vilniečiai šiemet nusileido tik kartą – savų sirgalių akivaizdoje surinkta daugiau negu dvigubai taškų nei rungtyniaujant svečiuose.

REKLAMA

REKLAMA

Mėlynai balti gali pasigirti itin retu pasiekimu – oficialiose rungtynėse jie prieš „Žalgirį“ nėra pralaimėję net šešių mačų iš eilės. Praėjusią savaitę „Hegelmann“ ekipa patyrė pirmąją nesėkmę namuose bei negali pasigirti geru žaidimu svečiuose. Daugiau įvarčių išvykose yra praleidusios vos dvi komandos, kita vertus, būtent Andriaus Skerlos kariauna žaidžia rezultatyviausiai. Pasiekta pergalė Vilniuje leistų susikurti nemenką pranašumą prieš čempioną, kurį likviduoti būtų sudėtinga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“. Birželio 24 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

Kauniečiai pastarąjį pralaimėjimą patyrė prieš beveik du mėnesius.

„Kauno Žalgiris“ lyderių akistatoje įrodė savo pranašumą bei su 34 taškais perėmė iniciatyvą turnyro lentelėje. Tarpusavio dvikovose su „Panevėžiu“ kauniečiai gerina savo rezultatus, tiesa, pastarąjį kartą namuose šis oponentas buvo nugalėtas dar 2022 metų balandžio mėnesį. Eivino Černiausko treniruojami futbolininkai Dariaus ir Girėno stadione po sensacingos nesėkmės Gargždų „Bangai“ laimėjo keturis sykius iš eilės – kiekviename mače buvo pelnyta 3 arba daugiau įvarčių.

REKLAMA

„Panevėžys“ ne pačiu efektingiausiu stiliumi, tačiau sugrįžo į pergalingas vėžes bei su 22 taškais pakilo į 5-ąją vietą. Norint joje išlikti – reikia pateikti staigmeną Laikinojoje sostinėje. Dvikovos svečiuose panevėžiečiams nesiklosto sėkmingai, kadangi net tris kartus iš eilės nebuvo išlaikytas įvarčio pranašumas. Komandos gynybą sustiprins senegaliečio Seydina Keita sugrįžimas, visgi, galimybės aikštėje pamatyti praėjusiame mače dėl traumos pasirodymą baigusį brazilą Elivelto – labai miglotos.

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Riteriai“. Birželio 25 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Džiugiečiai trečiadienį užbaigs ilgą namų rungtynių seriją.

Andriaus Lipskio kariauna savo sirgalių akivaizdoje yra pelniusi vos 5 įvarčius, tai – prasčiausias rezultatas čempionate. 2025 metų sezone „Džiugas“ tik tris sykius per mačą pelnė daugiau negu įvartį, abu kartus tą pavyko pasiekti prieš autsaiderę „Dainavą“. Žemaitijos ekipa nusileido į 6-ąją vietą ir, nepasiekusi pozityvaus rezultato trečiadienį, gali nukristi dar žemiau. Pozityvo ruošiantis dvikovai suteiks dėkingas faktas: „Riteriai“ išvykose neblizga – pralaimėtos ketverios pastarosios rungtynės, per jas praleista 12 įvarčių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vilniečiai šešių nesėkmingų dvikovų serija nutraukė netikėta pergale, kuri leido pranašumą prieš 17-ąjį turą nuo „Dainavos“ padidinti iki 9 taškų. Tiesa, pastarosios dvikovos herojus Ryhanas Stewartas taip pat paliko ekipą. Per tarpusavio susitikimus Telšiuose „Riteriai“ išlaikė išties gerą balansą – pralaimėta tik sykį 2021 metais. Nors džiugiečiai laikytini dvikovos favoritais, kovingu stiliumi pasiekti 3 taškai bei įgautas pasitikėjimas gali leisti varžytis dėl dar vieno netikėto rezultato, kuris ekipas turnyro lentelėje priartintų iki gana kovinio atstumo.

REKLAMA

FA „Šiauliai“ – Marijampolės „Sūduva“. Birželio 25 dieną, 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Marijampoliečiai varžovų Šiaulių savivaldybės stadione dar nėra nugalėję.

FA „Šiauliai“ nepasinaudojo puikia proga priartėti prie poros varžovų – apmaudžiai pralaimėta „Riteriams“. Vis dėlto trečiadienį Dainio Kazakevičiaus kariaunos laukia šansas prisivyti marijampoliečius, pergalė leistų sumažinti atsilikimą iki 2 taškų. Strategui iš Latvijos teks modeliuoti žaidimą be į Maltą išvykusio Domanto Šimkaus, be to, Vilniuje ekipai padėti negalėjo Deividas Šešplaukis, Eligijus Jankauskas bei Augustinas Klimavičius. Nežengus į aikštę šiam ketvertui, teks ieškoti naujų lyderių.

Drausmingai žaidžiantys marijampoliečiai Lietuvos čempionate nepralaimėtų dvikovų seriją pratęsė net iki devynerių rungtynių. Tas atsispindi turnyro lentelėje – su 30 taškų „Sūduva“ rikiuojasi trečia. Sužaidus bent lygiosiomis ir „Hegelmann“ komandai pralaimėjus, Marijampolės klubas gali pakilti į 2-ąją vietą. Tiesa, Šiaulių savivaldybės stadionas sūduviečiams nesėkmingas tiek „TOPsport A lygoje“, tiek „FPRO LFF taurės“ varžybose. Praėjusiame mače dėl traumos buvo pakeistas vartininkas Giedrius Zenkevičius, jo vietą užėmė Ignas Plūkas.