A.Kulboka nebuvo ryškus Graikijoje

Lietuvis per 15 minučių pelnė 7 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit., 2/5 baud.), atkovojo kamuolį, provokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 2 naudingumo balus.
Jo komandai 25 taškus įmetė Bryce‘as Jonesas, varžovams 16 pridėjo Gabrielis Galvanini.
Primename, kad Rodo komandoje žaisti turėjo Martynas Varnas, bet galiausiai jis grįžo į Lietuvą.
