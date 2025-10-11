Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

A.Kulboka nebuvo ryškus Graikijoje

2025-10-11 18:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 18:27

Salonikų „Aris“ (0/2) komanda, atstovaujama Arnoldo Kulbokos, Graikijos lygoje namie 65:73 (22:20, 18:18, 18:20, 7:15) nusileido Rodo „Kolossos“ (1/1) ekipai.

A.Kulboka pelnė 7 taškus

Salonikų „Aris“ (0/2) komanda, atstovaujama Arnoldo Kulbokos, Graikijos lygoje namie 65:73 (22:20, 18:18, 18:20, 7:15) nusileido Rodo „Kolossos“ (1/1) ekipai.

REKLAMA
0

Lietuvis per 15 minučių pelnė 7 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit., 2/5 baud.), atkovojo kamuolį, provokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir rinko 2 naudingumo balus.

Jo komandai 25 taškus įmetė Bryce‘as Jonesas, varžovams 16 pridėjo Gabrielis Galvanini.

Primename, kad Rodo komandoje žaisti turėjo Martynas Varnas, bet galiausiai jis grįžo į Lietuvą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų